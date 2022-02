Nuevo León ha recibido 364 denuncias por extorsión telefónica en lo que va de 2022

En el primer mes de 2022, el Gobierno del Estado de Nuevo León ha recibido 364 denuncias por extorsión telefónica, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Aldo Fasci Zuazua.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que únicamente seis por ciento de las personas denuncian las extorsiones, por lo que hay un margen de 94 por ciento de vacío, por lo que no se sabe en realidad cuántos delitos de este tipo se cometen en el estado.

El daño patrimonial de estos seis mil en realidad no es alto, pero el daño psicológico es terrible. Este no es un tema patrimonial, aunque para el delincuente si lo es, para la víctima no y ahí esta el resultado