Registran lluvias en Nuevo León; benefician a municipios afectados por sequía

Nuevo León registró este miércoles fuertes lluvias en diversos municipios, como Salinas Victoria y Montemorelos, ocasionadas por la presencia de canales de baja presión que se extienden sobre el noreste y occidente de México.

Ante ello, Protección Civil del estado publicó en su cuenta de Twitter que se monitoreaba la lluvia debido a la intensidad, y confirmó que en el municipio de Salinas Victoria fue donde las precipitaciones fueron mayores.

#AlMomento 🌧🙌

Reporte de Lluvias en #SalinasVictoria

— Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) July 27, 2022

No obstante, la lluvia no llegó al centro, de acuerdo con habitantes del municipio; aunque eso no evitó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacara a través de su cuenta en Instagram la presencia del agua en Montemorelos.

Asimismo, aseguró que se trataba de una “señal del más allá” y felicitó a los habitantes de los municipios por la presencia del agua. Bajo este panorama, aseguró que seguirán “bombardeando” las nubes para ocasionar las lluvias.

Hoy cayó un aguacero de los de a deveras en Montemorelos. Esas son señales del más allá, de que cuando obramos bien nos va bien. Montemorelos, ¡muchas felicidades y que les caiga mucha agua! Samuel García, gobernador de Nuevo León

Imagen en Instagram de Samuel García. Foto: Captura de pantalla/Especial

Captura de pantalla de historia en Instagram de Samuel García. Foto: Captura de pantalla/Especial

El líquido también se presentó en las áreas montañosas como Linares, Galeana, Los Ramones y Rayones.

De acuerdo con los pronósticos, estas lluvias continuarán durante los próximos días, lo que podría beneficiar a los municipios que se mantienen en alerta por la sequía que afecta al estado.

