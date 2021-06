Sonora reporta 128 contagios y 6 muertes en personas vacunadas contra COVID-19 

La Secretaría de Salud del estado de Sonora detalló que en el estado 128 personas se contagiaron de COVID-19, pese a contar con un esquema de vacunación completo.

Durante la actualización de los datos, el director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, dijo que en las últimas 24 horas, Sonora registró 302 contagios nuevos. Mientras que de los 128 contagios, solo 20 requirieron de hospitalización y seis personas más fallecieron a causa del virus.

También señaló que estas nuevas cifras no son inusuales: "Que ocurran casos de COVID-19 en sujetos vacunados no es un suceso inédito, no es inesperado ni exclusivo de Sonora y va a seguir ocurriendo".

El funcionario agregó que los contagios en personas que cuentan con un esquema de vacunación completo ocurren porque "no todos los sujetos que reciben la vacuna montan una respuesta defensiva apropiada, esto se llama inmunización".

Asimismo, detalló que esta ocurrencia no es exclusiva en las vacunas para el virus SARS-CoV-2, pues "ocurre con todas las vacunas conocidas por la humanidad".

Sin embargo, Enrique Clausen, secretario de Salud, resaltó que "la vacuna es la mayor arma para protegernos del coronavirus", pues la mortalidad por COVID-19 se ha reducido desde la aplicación de vacunas, indicó. Con la declaración también coincidió Álvarez Hernández, quien agregó tres razones por las que la vacuna es benéfica:

Disminuye el riesgo de hospitalización por cuadros severos ​Merma la contagiosidad del virus, aumentando la producción de los contactos Reduce la transmisión comunitaria

leer más COVID-19: México alcanza las 43 millones 369 mil 096 vacunas aplicadas

En cuanto al avance de la vacunación en el estado, Álvarez Hernández indicó que se han aplicado 552 mil 466 esquemas de vacunación completos.

Actualmente, Sonora se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo, pero durante la conferencia de prensa de esta tarde se indicó que es posible que el próximo viernes la Secretaría de Salud del Gobierno de la República regrese el semáforo naranja a la entidad, "basados en lo que vemos en nuestros indicadores es que Sonora va a pasar a color naranja, esa es nuestra predicción".

Esto luego de que dos de los municipios que la entidad tenía en verde, regresaran a amarillo.