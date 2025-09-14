Celebra las Fiestas Patrias 2025 de manera saludable con estos deliciosos platillos típicos

Durante estas Fiestas Patrias México se hace presente en la increíble variedad de platillos típicos mexicanos que se han ganado el corazón y el estómago de todos, incluso de aquellos que han visitado nuestro país.

Los antojitos mexicanos son uno de los principales atractivos culinarios durante las celebraciones de la Independencia de México, por lo que no puedes perderte de disfrutar alguno de tus platillos favoritos.

Lejos de la creencia popular de que los antojitos mexicanos solamente están conformados por garnachas, muchos son sumamente saludables y llenos de nutrientes.

Si alguno de tus platillos típicos mexicanos predilectos no es saludable, tal vez con un pequeño cambio puedas disfrutar de ellos y cuidar tu salud.

Recetas saludables para celebrar el 15 y 16 de septiembre ı Foto: Especial

Ensalada de nopales: El nopal contiene muchos beneficios, tales como ayudar a reducir obesidad, diabetes y el colesterol. Puedes acompañar una deliciosa ensalada de nopal con alguna proteína de origen animal como pollo o carne asados. En caso de no consumir carnes, puedes optar por acompañarla con cubitos de queso panela.

Chiles en nogada: Para disfrutar de manera saludable de este platillo típico que sólo se puede degustar durante septiembre, puedes optar por dejar a un lado el capeado que suele acompañar esta receta.

Quesadillas: Las quesadillas engloban una inmensa variedad de guisados, entre los que se encuentran la tinga de pollo o de res, la flor de calabaza, el huitlacoche, champiñones y pancita. Para que esta opción sea saludable basta con evitar freírlas o utilizar muy poca grasa durante su cocción.

Enchiladas en salsa verde: Nada como recordar un hogar mexicano con el sabor de unas enchiladas verdes. Este platillo es sumamente fácil de preparar y contiene ingredientes saludables como el tomate verde y las tortillas. Siempre puedes acompañarlas con pollo, crema, queso, cilantro, cebolla y por qué no, una porción de arroz a la mexicana.

Pozole: Sin duda alguna uno de los platillos estrella de estas Fiestas Patrias es el pozole, y es uno de los antojitos mexicanos saludables por excelencia.

🇲🇽 El #PozolIMSS no solo sabe deli 🤤, también es saludable 💚:



🥬 Verduras + 🌽 cereal + 🍗 proteína = energía rica y ligera. Solo 240 calorías 👀.



👉 Nutrición, tradición y sabor en cada plato. pic.twitter.com/FnqhEAC8ts — IMSS  (@Tu_IMSS) September 14, 2025

Además de tener una mezcla de sabores deliciosos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este platillo contiene los tres principales grupos alimenticios.

Para que el pozole sea saludable, puedes optar por la opción del pozole de pollo sin importar si este es verde, blanco o rojo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que realizará un operativo durante las Fiestas Patrias del 2025. De acuerdo con una publicación de redes sociales, del 14 al 16 de septiembre, en el que se verificarán los precios, tarifas y cantidades en establecimientos que vendan productos relacionaros con la celebración.

También se supervisará que los precios estén claramente exhibidos y correspondan al monto total a pagar. Además, se instalarán módulos de orientación en zonas con alta actividad comercial para brindar atención directa a la ciudadanía. Profeco



#BoletínDePrensa Del 14 al 16 de septiembre, la Profeco llevará a cabo el operativo #FiestasPatrias2025 con el objetivo de proteger los derechos de las personas consumidoras.



Durante estos días se realizarán verificaciones en establecimientos que ofrezcan productos y servicios… pic.twitter.com/L7IBe26kCD — Profeco (@Profeco) September 13, 2025