LCK Experience 2025 se perfila como uno de los eventos más destacados del año, ofreciendo un ciclo de conferencias magistrales enfocadas en el desarrollo integral del ser humano. Durante este encuentro, se abordarán temas fundamentales que van desde el bienestar físico hasta el crecimiento espiritual que podrán transformar tu vida.

Entre los ponentes de renombre internacional que formarán parte del evento, destaca la presencia de Duccio Locati, quien participará los días 26 y 27 de septiembre en el encuentro que tendrá lugar en el Hotel Camino Real de Santa Fe.

La participación de Duccio Locati en el LCK Experience 2025 promete ser uno de los momentos más esperados del evento, gracias a su trayectoria científica al estudio del potencial humano para la autosanación.

¿Quién es Duccio Locati y en qué consiste su método de reprogramación mental?

Duccio Locati es un médico osteópata de reconocimiento internacional, se destaca por haber dedicado parte de su trayectoria científica al estudio del potencial humano para la autosanación. Además, obtuvo su certificación en la Universidad de Gales, en Reino Unido, donde se graduó con una Licenciatura en Ciencias en Osteopatía.

El investigador siempre se sintió atraído por la conexión entre mente, cuerpo y espíritu, por lo que amplió sus conocimientos más allá de la osteopatía y se especializó en Medicina Biológica, basada en las 5 Leyes Biológicas.

Duccio Locati se sintió inspirado en el trabajo del biólogo molecular Dr. Bruce Lipton, así que se formó en la metodología PSYCH-K® o método de reprogramación mental.

El PSYCH-K® o método de reprogramación mental consiste en modificar creencias y percepciones limitantes a nivel subconsciente. Desde 2013 Duccio Locati dejó de lado la osteopatía para dedicarse por completo a esta metodología, impartiendo conferencias a nivel mundial para difundir y ayudar a las personas a experimentar una vida plena, tanto mental como espiritualmente.

Actualmente, es instructor certificado y Director del PSYCH-K® Health and Wellbeing Program.

Este 26 y 27 de septiembre podrás tener un encuentro transformador de cuerpo, mente, emoción y energía junto a Duccio Locati en LCK Experience 2025.

Los expertos que participarán como ponentes en LCK Experience 2025, igual que Duccio Locati, son: