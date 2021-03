Celebra el Día Mundial del Teatro con 8 funciones online gratis

Este sábado 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y para festejarlo la plataforma de teatro en streaming Teatrix.com ofrece ocho producciones completamente gratis, para que las disfrutes con quien quieras, donde quieras y a la hora que quieras.

A continuación, te decimos cuáles son las obras de teatro que podrás ver en Teatrix.com este 27 de marzo.

A OCHO COLUMNAS

Multipremiada puesta, cuenta la historia de un joven reportero que obtiene un trabajo en El Mundo, “el mejor periódico de México”. El novato aprende que en el mundo de la prensa, los valores morales no existen, las personas son simples peldaños que hay que pisar para ascender socialmente. El joven periodista habrá de elegir entre una carrera próspera y su integridad ética; pero esta deberá ser una decisión rápida, porque tras él hay otros dispuestos a aceptar la oferta.

Elenco: Sophie Alexander-Katz, Alondra Hidalgo, Luis Miguel Lombana, José Carriedo, Pedro de Tavira Egurrola y Arnoldo Picazzo.

Dirección: Fernando Bonilla

Te puede interesar Teatrix, el Netflix del teatro, apuesta por las artes escénicas mexicanas

ROMEO Y JULIETA

En esta adaptación de la tragedia de William Shakespeare, un solo actor interpreta a todos los personajes de “Romeo y Julieta”, con tres músicos en escena, para enfrentar el amor y el odio que caracterizan a este clásico.

Elenco: Rodolfo Ornelas.

Dirección y adaptación: Mario Iván Martínez

EL HILADOR

Ella adora las cosas luminosas. Él es el asistente personal de La Muerte. Por azares del destino, se enamoran. Esta historia no es la típica historia de amor. Elena y Quirón sólo pueden estar juntos cuando alguien muere. Amor, fantasía, y un poquito de sangre se combinan en esta comedia negra deliciosamente retorcida.

Elenco: Ana González Bello, Evan Regueira y Marcos Radosh.

Dirección: Paula Zelaya

Para festejar el #DíaMundialDelTeatro🎭, las 24 horas del 27 de marzo y de manera gratuita, @teatrixmx pondrá a tu disposición siete puestas en escena.



Para acceder a las obras solo se solicita el registro previo en👉🏾 https://t.co/ABZ1DkzeK4.



🗞️Más info https://t.co/plemQqjHdp pic.twitter.com/mMacyz4HTE — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) March 26, 2021

¿QUIÉN SOY? RECETARIO SOBRE USTED MISMO

Dos hermanos han encontrado el viejo recetario de la abuela y que después fue de su madre. Ellos no saben si abrirlo o no porque la desobediencia es un pecado mortal que no se quita con desinfectante ni gel antibacterial. La tentación es mucha y tiene un plan: escribir una cláusula que los eximirá de toda culpa.

Elenco: Jesús Rodríguez y Juan Carlos Saavedra.

Dirección: Anabel Saavedra

COORDENADAS SUTILES

¿Es el destino un asunto inevitable? ¿Hay o no destino? ¿Por qué lo inventamos los hombres y las mujeres como concepto? Es una pieza naturalista que sucede en tiempo real y se alimenta del encuentro concreto con el receptor en tiempo presente.

Elenco: Sophie Alexander-Katz.

Dirección: Diego del Río

JUAN Y LA MUERTE

La madre de Juan está cada día más enferma y parece no tener remedio. En un paseo por el lago, el muchacho se encuentra a la muerte que viene por su madre pero, tras engañarla, la encierra en un frasco evitando que cumpla su tarea. Lo que al principio parece un triunfo, pronto se convierte en tragedia y ante la misma, Juan deberá encontrar la fortaleza para remediar su error.

Elenco: Jorge Viñas, Erandeni Durán Camacho, Luis Miguel Moreno y Claudia Ivonne Márquez Delgado.

Dirección: César Chagolla

EL BANQUERO ANARQUISTA

En medio de este convulso tiempo, David Hevia tiene la osadía de preguntarnos: ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra “anarquista”? Esta adaptación de Luis Mario Moncada al texto Pessoa, expone las ideas preconcebidas y simples de algunas ideologías políticas. Es esta lúcida contradicción, El banquero anarquista presume su experiencia de ser el adinerado más insurrecto.

Director y actor: David Hevia

LA VIDA EN CHAKA

Obra que combina cabaret, ópera, teatro en verso y música popular, para mostrar que sin importar el perfil identificativo de los jóvenes, aún podemos recuperar nuestro poder conteniendo la violencia en nuestras interacciones sociales.

Elenco: Felipe Rodríguez, Lizeth Rondero, Galo Balcazar, Lydia Rendón y Llever Aíza.

Dirección: Felipe Rodríguez

¿Cómo ver las obras de teatro gratis?

Para poder disfrutar de estas obras debes ir a: diamundialdelteatro.mx, registrarte para obtener tus códigos y hacerlos válidos en Teatrix.com. Podrás intercambiar estos códigos únicamente el 27 de marzo.