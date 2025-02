México no se arrodilla como antes; Bandera es símbolo de nuestra independencia: Sheinbaum

Al conmemorar el Día de la Bandera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que México ya no es como era durante otros gobiernos, en los que se doblegaba frente a otros países.

“Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante los gobiernos extranjeros o que miraban afuera como ejemplo a seguir. Ahora no, desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no solos colonia ni protectorado de ningún país”, recalcó.

Desde el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México, la titular del Poder Ejecutivo recordó ante las Fuerzas Armadas y civiles presentes en el lugar, la iniciativa que presentó la semana pasada para reformar dos artículos de la Constitución, con los que se establece el rechazo a cualquier intromisión en la soberanía nacional y la imposición de la pena máxima a quien incurra en actos de esta índole.

“Somos uno solo: gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria ni a nuestra Bandera. México es un país grandioso y su pueblo es valeroso. Sabemos que cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu”, exclamó.

Previamente, Sheinbaum Pardo expuso un recuento histórico del escudo nacional y los colores del Lábaro Patrio, que ha acompañado distintas luchas por el país, por el cual hombres y mujeres han dado la vida, dijo.

“La Bandera de México es una síntesis de nuestra historia, del glorioso caminar de un pueblo por construir una patria libre, soberana, igualitaria, independiente. La bandera de México es un documento de historia viva. Al mirarla, las niñas y los niños, las mujeres y los hombres podemos aprender, recordar y volver a sentir los pasos que nos han traído hasta el presente”, dijo.

