Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña se insultan en nuevo choque político

El enfrentamiento verbal entre Alejandro Moreno, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, subió de tono este miércoles.

Moreno Cárdenas, además de calificar de “patán” y “barbaján” al senador de Morena, lo llamó “gran pendej*”.

“Yo lo que te diría es que tristeza ver que el Senado de la República está representado por ese personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, como diríamos los mexicanos un gran pendej*”, afirmó.

En el Senado, comenzó la guerra entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno.

Alito dijo que Noroña es una "gran p3nd3j0" y una vergüenza para la cámara alta.

Alejandro Moreno acusa que denunciarán a Noroña

El priista insistió que Fernández Noroña representa lo peor de la política, y afirmó que su partido no se dejará amedrentar por amenazas de cárcel.

“Él cree que por decir que me van a meter a la cárcel, nosotros no vamos a echar para atrás. Hay que decirle a este patán y barbaján de Noroña que al contrario, más los vamos a denunciar.

Cada día somos más mexicanos que vamos a denunciar a esta bola de cínicos y corruptos de Morena”, dijo. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, respondió a Moreno Cárdenas y calificó de insolentes sus declaraciones.

Desestimó los señalamientos del priista e insistió que el presidente del PRI podría terminar en la cárcel antes que él en un manicomio.

Insistió: “águila lo caza mosca. Pero, yo no sé si por manicomio el senador Moreno piense en el comportamiento de la oposición, entonces, no me atañe y si habla literal de un manicomio, yo lo que tendría que decir es que estoy absolutamente cierto que yo no acabaré en un manicomio y estoy absolutamente cierto que él acabará en la cárcel”.

