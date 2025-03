Ricardo Monreal afirma que desafuero de Cuauhtémoc Blanco se resolverá en el plazo establecido

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que el proceso de desafuero contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo se resolverá y señaló que de ser necesario se abriría un periodo extraordinario para este tema así como desahogar las reformas pendientes, pues afirmó “nada se quedará en el limbo”.

“Sí es necesario sí (habrá extraordinario) pero yo creo que sí va a ver periodo extraordinario porque no hemos logrado sacar todas las reformas que necesitamos sacar. En este momento tenemos dos leyes que ayer les comentaba ya llegaron y se turnaron a comisiones”, apuntó.

. El próximo 18 de marzo, la Sección Instructora decidirá si inicia el proceso de desafuero y, si procede, se dará un plazo de 60 días para analizar el caso antes de votar la decisión en el Pleno de la Cámara. ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: La hermana del diputado federal mantiene una denuncia por abuso sexual en contra de Blanco Bravo, caso que dio a conocer el pasado mes de febrero.

En conferencia de prensa, el también coordinador de los diputados de Morena afirmó que todo lo que se tiene pendiente en la Cámara baja se va a atender y resolver y en este caso particular se respetarán los procedimientos y plazos que estén corriendo.

“No obstante que se termine el periodo, el último del mes de abril, esto no implica que se le dé carpetazo o que, porque se termina el periodo ordinario, ya no se atenderá el problema. No, porque son plazos fatales y, por cuerda separada, no tiene que ver con la terminación o el inicio del periodo de sesiones”, enfatizó Monreal.

Ricardo Monreal afirma que no habrá impunidad

Monreal Ávila enfatizó que no habrá impunidad ni protección alguna en este caso ni en ningún otro caso; pidió esperar que la Sección Instructora valore los elementos que entregó la Fiscalía de Morelos y se emita la resolución que sea necesaria.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que la Sección Instructora continuará con su trabajo, respetando los plazos establecidos. ı Foto: Cuartoscuro

“Yo no soy juez, ni tampoco soy Ministerio Público para acusar a nadie; no tengo elementos, y no es mi función juzgar o perseguir delitos contra algún miembro de la Cámara o contra algún funcionario al que se refiere el artículo 110 constitucional (…) No, no vamos a ser tapadera de nadie. Lo que le aseguro es que la comisión, la subcomisión de estudio previo, tiene toda la libertad, toda la libertad de actuar conforme a derecho y conforme a sus conciencias”, aseveró.

Cabe recordar que será el próximo martes 18 cuando se reúna la Sección Instructora, encargada de los procesos de desafuero, y vote si da trámite al expediente del exfutbolista; de ser así iniciará el plazo de 60 días para analizar el expediente y recibir las pruebas requeridas de ambas partes involucradas para finalmente dictaminar en favor o no de retirarle el fuero al también exgobernador de Morelos. Este dictamen debe ser votado también ante el Pleno camaral.

Esposa de Cuau denuncia violencia

Imagen Televisión difundió un video en el que Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, denuncia haber sido víctima de violencia física por parte del exgobernador de Morelos.

En la grabación, Rezende muestra un supuesto golpe en su rostro y expresa: “acabo de ser nuevamente agredida por mi esposo. Cuando pido apoyo nunca me lo dan. Aquí está mi ojo golpeado, pienso llamar a la policía”. Asimismo, con lo dicho por la propia Natalia, también se entiende que no es la primera vez que era víctima de una agresión por parte del diputado de Morena.

De acuerdo con la televisora, el video llegó a su redacción recientemente, aunque el incidente habría ocurrido hace dos años, cuando Blanco aún era gobernador. Hasta el momento, el exfutbolista no se ha posicionado al respecto. Redacción

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT