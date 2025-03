Ceci Flores denuncia amenazas contra madres buscadoras por caso Izaguirre: ‘Les rogamos que no nos maten’

Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que las madres buscadoras no son enemigas de los cárteles del narcotráfico y lo único que buscan es a sus hijos, por lo que pidió “que no nos maten, que no nos amenacen”.

Agregó que ante las amenazas que han recibido por el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán y otros, lo único que buscan las madres es la esperanza de que ahí puedan localizar a varios de sus desparecidos y no otra cosa.

“Han querido desacreditarme”, dice Ceci Flores

“Desde hace varios días han creado campañas que buscan ponerle mi rostro a una causa que le pertenece a las 142 mil madres que tienen un desaparecido, han querido desacreditarme para evadir una realidad que le duele a todo un país y eso tuvo como consecuencia que un cártel piense que yo intervine en Teuchitlán solo para perjudicarlos”, dijo la líder.

“Quienes son padres, hijos, abuelos sabrán que el amor nos hace perder el miedo. Y la fuerza se multiplica cuando tienes la esperanza de encontrar una señal, sin importar que este del otro lado del país o del otro lado de una puerta”, dijo.

En ese sentido envió un mensaje de solidaridad y respaldo para todas las madres buscadores en especial las de Jalisco, ya que “a pesar del miedo no es momento de soltarnos, es momento de trabajar por encontrar la verdad que nos hace coincidir en esta lucha”.

Estamos bajo amenaza.



Desde hace varios días han creado campañas que buscan ponerle mi rostro a una causa que le pertenece a las 142 mil madres que tienen un desaparecido, han querido desacreditarme para evadir una realidad que le duele a todo un pais y eso tuvo como… pic.twitter.com/jK89Ghf2id — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 20, 2025

Colectivos se Sonora se deslindan de Ceci Flores

Ayer, 18 de marzo, diversos grupos de búsqueda de personas en Sonora se desmarcaron de Cecilia Flores, luego de sus declaraciones sobre Indira Navarro, fundadora de Guerreros Buscadores De Jalisco, colectivo que el pasado 5 de marzo reportó el hallazgo de prendas, calzado, diversas pertenencias y restos humanos en el rancho Izaguirre.

En una entrevista para el programa Me Lo Dijo Adela, Ceci Flores acusó a Indira Navarro de haber “alterado las cifras” sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán: “El rancho no tiene tanta cantidad como se ha dicho. (...) Es un riesgo el que mientan y exageren las cifras”, dijo Flores, al señalar que las madres buscadoras están siendo amenazadas por el crimen organizado.

Tras esto, tanto Guerreros Buscadores De Jalisco como otros colectivos se deslindaron de la madre buscadora, al señalar que “no representa a ningún colectivo del estado de Sonora”.

“También queremos brindar el apoyo a nuestra compañera Indira Navarro (...) por su excelente labor en el tema de Teuchitlán. (...) No estamos de acuerdo que se desprestigie este gran hallazgo que va a beneficiar a que muchas familias sepan de en dónde están sus desaparecidos”, señala un comunicado conjunto, firmado pro casi una docena de colectivos.

🛑🛑🛑Los colectivos articulados del Estado de Sonora,nos vemos en la necesidad de hacer este comunicado, Para aclarar... Publicado por Buscadoras Por La Paz Sonora en Martes, 18 de marzo de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr