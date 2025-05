Sheinbaum cambia horario de su conferencia mañanera de este jueves 22 de mayo

Sin ofrecer más detalles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el cambio de horario de su tradicional conferencia matutina para este 22 de mayo.

A través de la red social X, dio a conocer que el encuentro con medios de comunicación en Palacio Nacional fue aplazado una hora este jueves, por lo que tendrá lugar a las 08:30 horas y no a las 07:30, su horario habitual.

Este jueves 22 de mayo la #MañaneraDelPueblo será a las 8:30 am. pic.twitter.com/nAQJJSXkPG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2025

Aunque la mandataria no informó el motivo, el retraso de su rueda de prensa sucede en medio de una jornada de protestas y movilizaciones por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que este miércoles bloquearon los accesos a Palacio Nacional e impidieron a periodistas ingresar a la también llamada Mañanera del Pueblo.

Desde las 05:00 horas de este miércoles, el magisterio disidente se apostó en las calles de Correo Mayor, Moneda, y Corregidora, donde se encuentran las puertas de Palacio Nacional.

Lo anterior modificó la dinámica de la conferencia matutina. Desde el Salón de la Tesorería, Sheinbaum Pardo respondió las preguntas de la prensa que se conectó a través de una videollamada. Alrededor de las 08:30 horas la CNTE retiró el bloqueo.

▶️ #VIDEO | La CNTE se moviliza para bloquear Palacio Nacional



📹 Cortesía / @LaRazon_mx pic.twitter.com/9zOkeG7SYc — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 21, 2025

Apenas ayer, martes 20 de mayo, la CNTE pactó con funcionarios del gobierno federal una reunión con la Presidenta de la República, tras una movilización que derivó en el bloqueo a los accesos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Tras una mesa de negociación en el Palacio de Cobián, el magisterio logró una reunión con Claudia Sheinbaum, prevista para este viernes 23 de mayo, al mediodía.

Sin embargo, un día después integrantes de la CNTE inconformes con el acuerdo se manifestaron este miércoles para demandar una reunión a la brevedad; además, al bloquear Palacio Nacional, anunciaron que extenderán el plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México “a varias cuadras alrededor porque ya no cabemos”.

Mientras tanto, al interior de la sede del Poder Ejecutivo, Sheinbaum Pardo afirmó que “no vamos a caer en ninguna provocación”, e insistió en que el diálogo sigue abierto para escuchar las inconformidades del magisterio, pero dejó en claro que “no todo se tiene que resolver con la Presidenta”.

“No vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir porque no creemos en eso, creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida. (...) Nunca nos hemos cerrado al diálogo y lo que planteamos es la posibilidad de que nos reunamos el viernes. No vemos por qué cerrar las puertas de Palacio [Nacional] cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete. No todo se tiene que resolver con la presidenta”, dijo.

No sólo los reporteros se vieron impedidos para entrar a la mañanera por el bloqueo de la CNTE: funcionarios como los de Hacienda tampoco ingresaron. Sheinbaum dijo que hay diálogo y que no tienen por qué cerrar la puerta. Aseguró que no caerá en provocaciones. pic.twitter.com/6197ZytZ6s — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) May 21, 2025

Con información de Yulia Bonilla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr