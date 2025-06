Alrededor del 90% de denuncias contra funcionarios en SAT no procedieron ante jueces: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que casi todas las denuncias que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso en contra de servidores públicos y demás personas vinculadas a fraudes y evasión de impuestos no procedieron por decisión de los jueces ante los cuales se iniciaron los procedimientos.

Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que entre enero de 2020 y marzo de 2025 se presentaron denuncias contra cinco mil 433 personas vinculadas a delitos financieros, entre las cuales se consiguió la vinculación a proceso de 68 funcionarios.

La mandataria señaló que, dentro de los primeros meses de su gobierno, iniciado a finales de 2024, se inició una revisión de los casos que derivaron en denuncias penales por casos relacionados con factureras, evasión de impuestos y más.

Servicio de Administración Tributaria (SAT) ı Foto: SAT, imágenes de archivo.

Para esto se “invitó” a la FGR a colaborar en la revisión, tras lo cual se encontró que cerca del 90 por ciento de las denuncias, que indicaban una orden de captura contra los responsables, no procedieron.

“La mayoría no procedieron frente a los jueces. Son alrededor del 90 por ciento que se pararon a la hora de pedir las órdenes de aprehensión. Le vamos a pedir al fiscal ahora el próximo martes que viene que me dé un informe a ver si nos ayuda a dar un informe de todos estos casos en donde no procedieron”, dijo.

Apuntó que el SAT tiene una mesa de trabajo con la Fiscalía para que cuando se encuentren casos de evidente fraude, se inicie una investigación.

“Entonces, tienen una mesa de trabajo el SAT con la Fiscalía en donde, cuando se encuentra un caso evidente, pues obviamente la Fiscalía tiene que hacer también su propia investigación. No solo es a lo que diga el SAT, pero todos quedan sin actuación de los jueces”, reclamó.

LMCT