Diputado de Morena propone reforma para mayor participación política de jóvenes

José Narro Céspedes, diputado de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) con el fin de fortalecer la inclusión y participación activa de las personas jóvenes en la vida pública y política del país.

La propuesta plantea adicionar una fracción VIII Bis al artículo 4 de la ley, para que el IMJUVE impulse la incorporación del enfoque en juventudes en los planes y programas de los gobiernos federal, estatales y municipales, y emita recomendaciones que fortalezcan su transversalidad.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que actualmente no existen incentivos suficientes para fomentar la participación efectiva de la juventud en la política , particularmente en los partidos políticos.

Por ello, su iniciativa contempla establecer mecanismos normativos que obliguen a las fuerzas políticas a destinar al menos 30 por ciento de sus candidaturas a personas jóvenes, con posibilidad de aumentar ese porcentaje según datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El objetivo, afirmó Narro Céspedes en un documento, es eliminar la subrepresentación de este sector, garantizar su inclusión y atender sus intereses, además de fortalecer la transparencia e integridad de los procesos que involucren sus derechos políticos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados para su análisis.

