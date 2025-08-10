Más de 120 mil personas ruedan por la paz y contra las adicciones en todo México

Actividades deportivas por la paz y contra las adicciones en la Ciudad de México.

Parte de estrategia por la paz y contra las adicciones

Este domingo, en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, jóvenes de todo el país participaron en la Carrera y Rodada por la Paz y Contra las Adicciones que organizó el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en línea con la Estrategia por La Paz y Contra las Adicciones que impulsa el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además de la CONADE, se unieron a esta gran iniciativa la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), los Centros de Integración Juvenil, el IMSS Bienestar, así como gobiernos estatales y municipales, sumando esfuerzos para que el deporte y la organización comunitaria sean herramientas de prevención y construcción de una vida libre de violencia y adicciones.

Actividades deportivas también se realizaron en el estado de Sinaloa. ı Foto: Cortesía

Esta jornada puso a las juventudes mexicanas a activarse y hacer comunidad en alrededor de 109 carreras que se realizaron en los 32 estados del país, sumando más de 780 kilómetros recorridos en los que participaron más de 120 mil personas de todas las edades.

Aunque la bicicleta fue la protagonista del recorrido de los jóvenes, también se sumaron en patines, trotando con amigos y amigas, familias y hasta con sus mascotas, recordándonos que la transformación se construye desde todas las formas de participación.

En el Estado de México la bicicleta fue protagonista en la jornada deportiva. ı Foto: Cortesía

La jornada no solo fue deportiva: hubo actividades culturales, activaciones físicas, conciertos, talleres, clases de yoga y, en algunos estados, un pódium especial para las mascotas.

Estas actividades demuestran que el deporte se convierte en una herramienta para prevenir adicciones, fortalecer la convivencia y sembrar una cultura de paz.

En Gurrero también se realizaron actividades deportivas por la paz y contra las adicciones. ı Foto: Cortesía

cehr