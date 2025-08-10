PAN confía en palabra de Sheinbaum de apertura a reforma electoral

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, confió en la palabra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que habrá apertura para que todas las fuerzas políticas, académicos y sociedad civil participen en la elaboración de la reforma electoral.

Advirtió que es indispensable que la reforma que regulará el sistema electoral mexicano incluya la voz de todos los actores políticos, la ciudadanía, la academia y especialistas, y no sea dictada desde una comisión dominada por Morena.

Alertó que una reforma elaborada únicamente por el bloque del oficialismo sería un golpe mortal para la democracia mexicana y consolidaría un Estado autoritario.

Puntualizó que Acción Nacional impulsa una reforma de gran calado que contemple: segunda vuelta en la elección presidencial, elecciones primarias, voto electrónico, gobiernos de coalición, nulidad de la elección por crimen organizado y la eliminación de la sobrerrepresentación.

Romero Herrera sostuvo que se debe aprobar una reforma en la que decida la gente, no el poder, con instituciones fuertes y elecciones limpias, que garanticen la libertad plena al ejercer el voto.

“No podemos permitir que Morena quiera cambiar las reglas del juego electoral para beneficiarse y perpetuarse en el poder. No lo podemos permitir”, sentenció.

El líder panista recalcó que Acción Nacional no respaldará ninguna iniciativa que debilite al sistema de partidos o a las instituciones electorales, y que seguirá exigiendo que se integre una comisión verdaderamente plural con participantes de todos los partidos políticos, sociedad civil, especialistas y autoridades electorales, que garantice un debate democrático e incluyente.

“México necesita fortalecer su democracia con reglas resultados del consenso, como ha sucedido en ocasiones anteriores, no retroceder con imposiciones autoritarias”, concluyó.

