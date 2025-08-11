Nathaly Chávez, senadora suplente morenista, confronta a alcoholímetro por ‘tener fuero’ | VIDEO

En medio de controversia por las vacaciones de lujo de algunos militantes de Morena, una senadora suplente por este partido fue captada en video intentando evadir la penalización del alcoholímetro argumentando que, por ser servidora pública, cuenta con un “fuero” que la exime de investigaciones y cateos.

A través de redes sociales, circuló un video en donde se mira a Nathaly Chávez, senadora suplente de la legisladora morenista Luisa Cortés, protagonizar un altercado con la autoridad vial, lo cual, de acuerdo con internautas, ocurrió en las calles de Oaxaca.

En la grabación, Chávez García, en evidente mal estado etílico, confronta a una policía que la detuvo por incumplir los niveles máximos de alcohol permitidos por el alcoholímetro.

Sin embargo, en lugar de seguir el procedimiento, la senadora suplente pelea con la oficial y le advierte que, por ser legisladora, cuenta con fuero, es decir, protección para evitar investigaciones.

“Acuérdese que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora y a mí me votaron, en la boleta venía el nombre de mi propietaria (sic.) y el mío”, dice Nathaly Chávez en el video.

“Entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar el vehículo de senadores. Quieran o no, no pueden. Veníamos pedos o no veníamos pedos, no pueden, porque somos senadores”, afirma, en el video.

Ante esto, la policía solo responde: “Sí, yo entiendo”, pero se desconoce si, por estos hechos, la senadora suplente fue detenida o cuál fue el resultado de la discusión.

El video indignó a internautas, quienes acusaron que cualquier persona que maneje en estado de ebriedad es un peligro para los demás, sea o no senador.

Otros remarcaron que el fuero solo se otorga a los senadores que hayan rendido la protesta de ley, es decir, no aplica para los suplentes.

Sin embargo, hasta el momento, ni Nathaly Chávez ni Luisa Cortés han dado declaraciones públicas al respecto.

