Anteproyecto de presupuesto del INE confronta a consejeros

La aprobación del anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) confrontó a los consejeros, pues algunos señalaron diversos rubros que aparecían en ceros o con pocos recursos para operar.

Luego de que se realizara la presentación de los rubros del presupuesto, que asciende a 25 mil 896 millones 593 mil 247 pesos, incluyendo el financiamiento para partidos políticos, por 7 mil 737 millones de pesos, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que es un presupuesto austero que también servirá para la preparación de las elecciones judiciales y ordinarias del 2027.

Los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey señalaron que aparecían rubros marcados con cero recursos, como el voto anticipado, y el sufragio de personas en prisión preventiva para consulta popular, el voto de personas en el extranjero para consulta popular.

“Tengo una seria preocupación sobre lo que presupuestaron algunas áreas y en este caso la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, porque me parece relevante que se le dejan casi sin recursos para poder operar, mientras que a otras áreas parece que en temas que podrían revisarse”.

La consejera Dania Ravel externó su preocupación por rubros como el ejercicio de derechos humanos para personas en situación de discriminación.

“Ya sea para personas que se encuentran en prisión preventiva, para personas que por alguna imposibilidad física no pueden trasladarse el día de la jornada electoral a ejercer su derecho al voto o también para personas que viven en el exterior y que también son mexicanos y mexicanas que tienen derecho a poder ejercer plenamente su derecho de ciudadanía” Dania Ravel, consejera electoral del INE



INE aprueba anteproyecto y perfila 2,894 mdp para Morena

Pese a ello, el anteproyecto fue aprobado y el documento será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados.

Respecto al reparto que se realizará de los 7 mil 737 millones de pesos para partidos políticos en 2026, de mantenerse ese monto, Morena recibiría 2 mil 894 millones de pesos.

El Partido Acción Nacional (PAN), mil 388 millones de pesos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), mil 53 millones de pesos; Movimiento Ciudadano (MC) mil 39 millones de pesos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 894 millones 366 mil pesos, y el Partido del Trabajo (PT), 723 millones 188 mil pesos.

Representantes de partidos se enfrentan por recortes con reforma electoral

Durante el debate, los representantes de los partidos argumentaron en favor y en contra del presupuesto asignado a los partidos políticos, ante el riesgo de que sea recortado con la eventual reforma electoral.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, argumentó que el origen de dichos recursos responde a la necesidad de evitar que dinero de procedencia ilícita del narcotráfico, delincuencia organizada o de desvíos gubernamentales contaminen las elecciones.

“No es un privilegio, es una conquista democrática que tiene como objetivo central cerrar las puertas al dinero sucio en la política y garantizar que la contienda electoral se desarrolle en condiciones de equidad, transparencia y fiscalización rigurosa”, señaló.

Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena, llamó a no confundir, pues “una cosa es el financiamiento público a los partidos y otra cosa es el despilfarro público en los partidos”.

Marcela Guerra, representante del PRI, aseguró que el financiamiento público no es un lujo, sino un dique y una inversión para la democracia”.

“Reducir drásticamente el financiamiento público, tal y como se ha venido anunciando, en el marco de una posible reforma electoral, abre la puerta a lo más peligroso: la infiltración del dinero ilícito del crimen organizado a las grandes corporaciones e intereses extranjeros que podrían bajo la sombra de marcar el rumbo de las elecciones”, comentó.

Juan Ignacio Zavala, representante de Movimiento Ciudadano, lamentó que hayan vuelto a México “las llamadas comisiones presidenciales”.

“Dicen que van a celebrar encuestas y sondeos de opinión para saber qué opina el pueblo de México sobre temas electorales, sin embargo anticipan los resultados, aunque ni siquiera se ha empezado a elaborar la encuesta. Ya dicen que a democracia mexicana es muy cara”, reclamó.

