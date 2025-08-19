Chávez Jr. fue deportado a México para cumplir orden de FGR: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Julio César Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos a México la madrugada de este martes, como se dio a conocer a través del Registro Nacional de Detenciones.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la mandataria federal respondió a un cuestionamiento de la prensa sobre si contaba con más información acerca del ingreso de Chávez Jr. a un penal de Hermosillo, Sonora.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y enviado a México. ı Foto: Especial

A propósito, la presidenta solo respondió que el Gobierno federal sí había sido informado sobre este movimiento, lo cual, aclaró, dio continuidad a la orden de aprehensión con la que el boxeador contaba desde 2023 por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Entiendo que fue deportado. No sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México”, afirmó la presidenta.

Ficha del Registro Nacional de Detenciones sobre Julio César Chávez Jr. ı Foto: SSPC

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los motivos del ingreso de Chávez Jr. a una prisión de máxima seguridad, a lo que respondió que los detalles adicionales sobre este movimiento serán brindados por el Gabinete de seguridad más adelante.

Por la mañana de este martes, se reportó que, durante la madrugada, Julio César Chávez Jr. fue ingresado a un penal en Hermosillo, Sonora.

Chávez Jr. permanecía recluido en Estados Unidos desde julio, tras ser detenido en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de este país (ICE, por sus siglas en inglés).

El boxeador es acusado de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por su supuesta participación en delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos, cargos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) en México giró una orden de aprehensión desde marzo de 2023.

Las autoridades estadounidenses también lo acusaron de fraude migratorio, al señalar que ingresó legalmente a EU con una visa de turista en 2023, pero permaneció más tiempo del autorizado y presentó “múltiples declaraciones fraudulentas” en su intento de obtener la residencia permanente.

