Julio César Chávez Jr. es ingresado a penal de México tras detención en EU

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y enviado a México.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue trasladado este lunes a un penal federal en Hermosillo, Sonora, tras su deportación de Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia desde julio.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de México, el boxeador fue entregado por las autoridades estadounidenses en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, desde donde fue llevado a los separos de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo. El traslado ocurrió el 18 de agosto de 2025 a las 11:53 horas, bajo la orden de un juez federal.

Ficha del Registro Nacional de Detenciones sobre Julio César Chávez Jr. ı Foto: SSPC

Chávez Jr. había sido detenido el pasado 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo acusaciones de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por su supuesta participación en delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos, cargos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) en México giró una orden de aprehensión desde marzo de 2023.

Las autoridades estadounidenses también lo acusaron de fraude migratorio, al señalar que ingresó legalmente a EU con una visa de turista en 2023, pero permaneció más tiempo del autorizado y presentó “múltiples declaraciones fraudulentas” en su intento de obtener la residencia permanente.

Julio César Chávez defendió otra vez a su hijo Julio César Chávez Jr. luego de su detención en Estados Unidos. ı Foto: Instagram DAZN Boxing

La familia de Chávez Jr. ha defendido su inocencia. Su padre, Julio César Chávez, declaró recientemente que su hijo “no pertenece a ningún cártel” y confió en que la justicia mexicana aclarará el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am