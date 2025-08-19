EU pintará de negro muro fronterizo para disuadir la migración ilegal: Kristi Noem

Estados Unidos pintará de negro la frontera, según la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró que el muro fronterizo con México será pintado de negro, para que el sol lo caliente y sea más difícil de escalar para los indocumentados que intenten ingresar a territorio estadounidense.

Durante un recorrido por el cruce internacional de Santa Teresa y Ciudad Juárez, Chihuahua, explicó que la idea de poner de negro el muro fue del presidente Donald Trump y dijo que el color facilitaría el control migratorio, ya que la superficie oscura absorbe más calor y haría más difícil escalar la estructura.

“Pintaremos toda la frontera sur de negro”

“Hoy también la pintaremos de negro, específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y dificulta aún más el acceso", comentó Noem.

“Por eso, pintaremos toda la frontera sur de negro para asegurarnos de alentar a las personas a no entrar a nuestro país ilegalmente, a no infringir nuestras leyes federales, sino a que las cumplan y vengan a nuestro país de la manera correcta para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses y alcanzar el sueño americano”, advirtió.

En conferencia de prensa acompañada por autoridades de la Patrulla Fronteriza, la funcionaria también defendió que una frontera segura es esencial para la nación y agradeció el apoyo de Donald Trump en estas iniciativas.

“Recuerden que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto . Y estamos muy agradecidos de tener un presidente que lo entiende y que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país. Ahora bien, si observan la estructura que está detrás de mí, es alta, lo que la hace muy, muy difícil de escalar, casi imposible”, refirió.

.@Sec_Noem at the U.S. border wall in New Mexico:



“A nation without borders is no nation at all. We’re so thankful we have a president that understands that and understands that a secure border is important to our country’s future.” pic.twitter.com/aYDrtwQPOA — Homeland Security (@DHSgov) August 19, 2025

Prevén instalar cámaras, sensores y luces en frontera

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense dejó claro que el trabajo a lo largo de la frontera sur es sólo el primer paso para asegurar cada centímetro de ésta, pero, abundó, no sólo hacia México sino también en la frontera norte y los mares.

Adelantó que el siguiente paso para la frontera sur será la instalación de cámaras, sensores y luces.

A su vez, el agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos del Sector El Paso, Walter Slosar, informó que el promedio de detenciones en siete días se sitúa actualmente en nueve, comparado con las aproximadamente 400 del mismo periodo del año pasado.

En su recorrido, Kristi Noem aprovechó para visitar además la comunidad de Ruidoso, afectada recientemente por inundaciones, donde evaluó los daños y las necesidades de reconstrucción.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: La Razón (con material de Reuters)

Gobernador de Nebraska va por centro de detención de migrantes

Jim Pillen, gobernador republicano de Nebraska, anunció el plan para crear un centro de detención de inmigrantes en una zona agrícola del suroeste del estado, mientras el gobierno del presidente Trump busca expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Pillen dijo que él y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acordaron utilizar un campamento de trabajo para reclusos de mínima seguridad existente en la zona rural de McCook, con el fin de mantener detenidas a personas que esperan su deportación y que están arrestadas por otros procedimientos de inmigración.

La instalación puede albergar a 200 personas, con planes de expandirla a 300. McCook está a unos 338 kilómetros al oeste de Lincoln, la capital del estado.

“Es para mantener seguros a los habitantes de Nebraska y a los estadounidenses en todo nuestro país”, declaró en un comunicado.

