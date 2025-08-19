TEPJF discutirá proyecto que propone anular elección de ministros por acordeones

Este miércoles, en el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), se discutirá el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que propone la nulidad de la elección de ministros y ministras, ante el uso ilícito y sistemático de acordeones que generó inequidad en la elección y vulneró el principio de sufragio libre y secreto.

Sin embargo, se prevé que no prospere la propuesta por la postura del bloque que integran los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, quienes han rechazado en otras votaciones que los acordeones hayan influido en el proceso electoral de junio.

Acordeones reportados en la pasada elección judicial. Foto›Cuartoscuro

Se debió “estudiar de fondo” asunto de acordeones

A través de sus redes sociales, Rodríguez informó que junto con su par Janine Otálora Malassis presentaron la propuesta de anular los resultados del proceso de elección de los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Explicó que la mayoría del pleno de la Sala Superior confirmó la validez y asignación de los cargos, al estimar que las pruebas eran “inoperantes”, “genéricas” e insuficientes para acreditar que hubo irregularidades graves en las elecciones judiciales.

Sin embargo, el magistrado refutó esta postura al señalar que se debió estudiar de fondo sobre la argumentación y las pruebas ofrecidas por los inconformes y no descalificar los agravios al señalarlos como inoperantes.

“Consideramos que respecto al presunto uso y distribución de acordeones alegado por personas candidatas, el INE puede allegarse de los elementos de prueba indispensables para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes”, dijo Reyes Mondragón.

🧾Cuando las personas denunciantes aportan indicios es nuestra responsabilidad requerir las pruebas necesarias para juzgar con los elementos suficientes y no sólo descalificar los agravios al señalarlos como inoperantes.



Este tipo de planteamientos deben analizarse con la… — Reyes Rodríguez Mondragón (@ReyesRdzM) August 19, 2025

Acordeones impactaron en elección judicial

En uno de los proyectos formulados por los magistrados en los juicios de inconformidad, se argumentó que el fenómeno de los acordeones tuvo un impacto determinante en la elección judicial.

“Independientemente del origen, patrocinador o fuente de ellos, lo cierto es que se trató de propaganda indebida que indujo directa y masivamente al electorado a votar por ciertas personas , lo que rompió con las condiciones mínimas de imparcialidad y neutralidad”, subrayó.

En otra parte del dictamen sobre la impugnación de la elección de ministros, se estableció que, debido a la magnitud de su distribución en varias partes del país, se evidencia que los llamados “acordeones” no fueron una iniciativa espontánea, sino de una “estrategia orquestada”, pues las candidaturas además coincidían con personas afines a ciertas fuerzas políticas.

De acuerdo con el proyecto SUP-JIN-194/2025 del magistrado Rodríguez Mondragón, y sus acumulados, se acreditó la existencia de una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de guías de votación , mejor conocidos como acordeones, lo cual tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía y fue determinante para los resultados electorales.

“Las características de los acordeones y de sus esquemas de distribución son complejas y sofisticadas e, incluso, contenían datos de identificación territorial que requerían un conocimiento electoral especializado, lo cual demuestra que el fenómeno formó parte de una operación estructural, premeditada e intencional realizada por agentes ajenos a la ciudadanía en lo individual y las candidaturas con el fin de influir en el voto de las personas”, agregó Reyes Rodríguez en su proyecto.

Por ello, planteó revocar los acuerdos del INE por el cual se declaró la validez y se asignaron las constancias de triunfo a los ministros ganadores; se ordena al Senado para que convoque a una elección extraordinaria de los integrantes de la Corte y que la Cámara de Diputados garantice la asignación de recursos suficientes para su realización, además, el mismo Senado deberá resolver sobre la integración y el funcionamiento de la SCJN mientras se celebra la elección extraordinaria y las personas electas en ésta tomen protesta.

