Detienen a 25 obreros mexicanos y centroamericanos en redada de ICE en Pensilvania

Un total de 25 trabajadores de origen mexicano y centroamericano fueron detenidos en Pensilvania, Estados Unidos, cuando se dirigían a su jornada laboral en la construcción del hospital Mount Nittany.

Los arrestos ocurrieron la mañana del pasado martes 19 de agosto en dos operativos distintos, confirmaron organizaciones de apoyo a inmigrantes.

De acuerdo con un comunicado de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, encabezada por su directora ejecutiva, Jazmine Rivera, los obreros provenían de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, y todos se desempeñaban en la industria de la construcción.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando un policía estatal detuvo un vehículo y solicitó las identificaciones de los pasajeros. Tras la revisión, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intervinieron y arrestaron a 22 de los ocupantes. Sólo uno de ellos, ciudadano estadounidense, fue liberado en el lugar.

Una hora más tarde, la Red de Respuesta Rápida del condado Centre recibió un aviso ciudadano sobre la detención de tres trabajadores latinos en otro vehículo, también a manos de agentes de ICE.

Rivera denunció que, días antes de los arrestos, varios empleados de la obra habían reportado la presencia de agentes federales rondando el área. “Los estaban vigilando al terminar su jornada laboral y, gracias a esa persecución, ICE logró localizarlos en su camino al trabajo”, sostuvo.

Algunos de los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, aunque las organizaciones comunitarias aún intentan identificar a todos los afectados.

En respuesta, colectivos como la Red de Respuesta Rápida, el Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad iniciaron patrullajes comunitarios en zonas de alto riesgo para prevenir nuevas redadas.

