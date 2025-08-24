Tormenta tropical Fernand se forma en el Atlántico; no hay riesgo para México

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que no hay riesgo para México por la tormenta Fernand.

La tormenta tropical Fernand que se formó en el Atlántico no tendrá impacto para las costas mexicanas, aseguró el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) quien, sin embargo, advirtió que se mantendrán las fuertes lluvias para gran parte del territorio nacional a causa de otros fenómenos meteorológicos.

Ayer por la tarde, sábado 23 de agosto, se formó la tormenta tropical Fernand en el Atlántico central, el ciclón se localiza muy lejos de costas mexicanas, por lo que no representa peligro para el territorio nacional Servicio Meteorológico Nacional (SMN)



No obstante, se mantiene el monzón mexicano en el noroeste del país, el cual se refiere específicamente a un cambio estacional de los vientos cálidos y húmedos provenientes de distintos puntos, que terminan por encontrarse sobre la región ya mencionada de México, lo cual provoca cambios “drásticos” de lluvia y temperatura.

Además de esto se mantiene la circulación de baja presión sobre los estados de Sinaloa y Durango, entre otros puntos; también se observa inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad, una onda tropical asociada a una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de las costas de Jalisco y otro canal de baja presión que interactuará con la onda tropical que se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec.

La tormenta tropical Fernand se formó en el Atlántico central, lejos de las costas mexicanas. ı Foto: Conagua

Derivado de esto, se pronostican para este domingo lluvias intensas para Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco; muy fuertes en Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, así como fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

