‘Hay que dudar, finalmente son criminales’: Moreira, respecto a declaraciones de el “Mayo”

Luego de que Ismael “El Mayo” Zambada dijera que tiene una lista de gente que ha gobernado y habla de gobernadores, de presidentes municipales, de secretarios de estado, esto, durante su juicio en Estados Unidos, el coordinador parlamentario del PRI en la cámara de diputados, Rubén Moreira, dijo que: “Hay que dudar, finalmente son criminales.”

Al cuestionarle: “¿Qué se debe de hacer con esa lista?”, que supuestamente, tiene en su poder el capo de la droga, Moreira, dijo que el gobierno mexicano debería de pedirle a las autoridades de los Estados Unidos, la información al respecto.

Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico y cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York este lunes, después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renunciaba a pedir la pena de muerte para el capo mexicano.

Pese a que Zambada enfrentaba hasta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir la pena capital para el acusado, que fue entregado a Estados Unidos.

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

“La siguiente cosa es, debería de pedir en el futuro, pues que los crímenes que acá se cometieron por este tipo de personajes, no solamente ‘El Mayo’, pues no quedaran impunes en el territorio nacional. Entonces, debería de pedir en el futuro, pues que también compurguen sus penas acá y que no vayan a quedar de aquel lado sujetos a permisos, a reducciones de penas, a libertades condicionadas, arreglos que les generen impunidad en nuestro país”, dijo.

Respecto a cuál es el camino que debe de seguir el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para este tema, señaló que: “El camino formal, el camino diplomático. Sí, claro, pues a través, obviamente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues pedir esas explicaciones. Por un lado, ver qué tan reales son. No hay que olvidar que los criminales son criminales y pues no son de mucha confianza tampoco, ¿no?, por algo son criminales”.

El legislador señaló que hay que verificar la veracidad de los mismos, “insisto, el criminal que es extraditado no puede llegar a un arreglo que le dé libertad en otro país, porque si no, pues es un aliciente para que aquel que se siente perseguido por la ley se brinque a otra nación y diga cualquier cosa y entonces libre las penas de cárcel que tendría en México”.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ı Foto: Cámara de Diputados

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT