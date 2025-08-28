Adán Augusto defiende que Morena tiene mayoría para la nueva Mesa Directiva

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, salió este jueves de la plenaria de su bancada para caminar por las inmediaciones de la antigua Casona de Xicoténcatl.

Evitó profundizar sobre el zafarrancho ocurrido en la Comisión Permanente entre el priista Alejandro Moreno y el senador Gerardo Fernández Noroña, no obstante, reiteró que su bancada cuenta con la fuerza suficiente para definir la nueva presidencia del Senado.

“Nosotros tenemos una ventaja, vamos a presentar una propuesta de integración de mesa directiva y tenemos dos votos arriba de la mayoría calificada, entonces Morena y los aliados podrán seguramente sacar adelante la propuesta”, aseguró en referencia a la candidatura de Laura Itzel Castillo, avalada por unanimidad en la plenaria.

Laura Itzel Castillo en imagen que publicó en sus redes sociales. ı Foto: Especial.

Sobre las acusaciones del PRI, que señaló a Gerardo Fernández Noroña de haber actuado como “militante” más que como presidente de la Comisión Permanente, Adán Augusto defendió al legislador:

“Gerardo es un político de primera, un gran compañero. Fue estrictamente respetuoso de lo que los ordenamientos legales le obligan. Seguramente Laura Itzel será igual, respetuosa. Cada quien tiene su estilo, pero son compañeros muy formados”.

Consultado sobre las declaraciones de Alejandro Moreno, quien afirmó que desde el gobierno se prepara su desafuero, López Hernández prefirió no abundar: “Ya di mi declaración ayer”. Y en tono irónico, deslizó que algunos opositores deberían “tomar cursos de autocontrol”: “Vamos a hacer una coperacha para llevarlos a Oceánica o a Montefénix y a ver si así los podemos recuperar”.

🗣️ "Algunos porro políticos pues deben tomar cursos de autocontención": Adán Augusto López.



👉 El senador de Morena fue cuestionado acerca si alguna de las próximas sesiones en el Congreso estarían en riesgo.pic.twitter.com/gc1Yhv5VNV — Azucena Uresti (@azucenau) August 28, 2025

