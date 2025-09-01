HRW pide derogar reforma al Poder Judicial; socava su independencia, advierte

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes a las autoridades mexicanas la derogación de la reforma constitucional al sistema judicial, al considerar que ha tenido graves efectos en este poder como socavar su independencia.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, con sede en Washington, denunció que la baja votación en la elección del 1 de junio, los acordeones y la selección de candidatos por parte de Morena, hacen probable que el nuevo Poder Judicial sea más leal al gobierno.

“Las autoridades mexicanas deberían aprender de los graves defectos de las elecciones judiciales de 2025 y derogar esta reforma constitucional o, como mínimo, establecer salvaguardas sólidas para asegurar la integridad de la próxima ronda de elecciones judiciales en 2027”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: En representación de Sheinbaum Rosa Icela Rodríguez acude a toma de protesta de magistrados y jueces del Poder Judicial de la CDMX

Goebertus advirtió que HRW estará observando si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley.

Criticó también los poderes que dicha reforma otorgó al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), para sancionar y destituir a los jueces, pues los estándares internacionales establecen que los juzgadores deben tener garantizada su permanencia en el cargo y estar protegidos de la influencia política para garantizar decisiones basadas en los hechos y conforme a la ley.

Detalló varios puntos del proceso que se llevó a cabo para implementar la reforma judicial que culminó con la elección de ministros y ministras, jueces y juezas, magistrados y magistradas, donde se presentaron múltiples defectos e irregularidades.

Agregó que, en enero el Comité de Evaluación designado por el Poder Judicial dimitió tras una orden judicial que suspendía su labor, ante lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) transfirió su facultad de preseleccionar candidatos al Senado de la República.

“En la práctica, eso significó que todos los candidatos fueron preseleccionados por comités de selección del Poder Ejecutivo y del Senado , donde el partido gobernante, Morena, y sus aliados tienen una mayoría de dos tercios”, aseveró Juanita Goebertus.

Además, continuó, “los seis miembros elegidos del Tribunal Supremo fueron preseleccionados por el Comité del Poder Ejecutivo, aunque algunos también habían sido incluidos por el Congreso. Se unirán a otros tres que habían sido propuestos por el expresidente López Obrador.

“Los observadores de la OEA descubrieron que los seis miembros elegidos habían sido incluidos en ‘acordeones’ que actores no especificados distribuyeron física y virtualmente para instar a la gente a votar por una lista concreta de candidatos”, estableció.

La representante de HRW recordó que los comités de evaluación no aprobaron reglamentos que aclararan cómo evaluarían a los candidatos, determinarían si eran aptos para ejercer como jueces, o garantizarían que los comités utilizaran criterios similares.

Además, abundó, sólo 13 por ciento del padrón acudió a votar en la elección judicial, en lo que los observadores de la OEA describieron como “uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral, e identificaron una serie de deficiencias en las elecciones, entre ellas, la falta de transparencia en la financiación y los gastos de las campañas”, expuso Goebertus.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr