Barreras comerciales con EU serán revisadas ‘una a una’, tras solicitud de Marco Rubio

Luego de que Estados Unidos pidiera a México “resolver” las barreras comerciales que existen entre ambos países, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se revisará cada una de las alrededor de 50 que existen.

Además, afirmó que sí hay el plan de aplicar aranceles a países con los que no se tiene un tratado comercial, como lo es China.

Ayer, la mandataria se reunió con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio Nacional, encuentro tras el cual el funcionario comentó que uno de los temas abordados fue la resolución de estas barreras, de acuerdo con la política exterior de su país, bajo el principio de “América primero”.

Al respecto, Sheinbaum Pardo comentó que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, ya encabeza el análisis de esta petición que, mencionó, fue planteada por el presidente Donald Trump en la última llamada que sostuvieron el pasado 31 de julio.

Aclaró que el argumento de tal petición no es por ver en dichas barreras una violación al Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, sino por considerarlo, literalmente, una barrera.

“Está trabajando Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Ellos nos plantearon, incluso lo publicó el presidente Trump en la última llamada. Ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado aquí, donde dicen que hay problemas relacionados porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino barreras, así les llaman, al tratado comercial y a lo que está escrito en el Tratado Comercial… tienen alrededor de 50 y entonces se ve una a una”, declaró.

Mencionó que desde México también se han planteado solicitudes, por ejemplo lo relativo al arancel impuesto al jitomate y lo cual no está relacionado con el TMEC, así como el cierre de la frontera al ganado, ante el interés de que el comercio se abra en el menor tiempo posible.

“Y ellos tienen estas barreras que han planteado algunas, que nosotros consideramos que no tienen, que no son barreras y se les dan los argumentos y otras donde podemos ver si se puede llegar a algún acuerdo. Entonces se ve punto por punto, esa es una mesa alterna de trabajo”, dijo.

Consultada sobre si considera imponer aranceles a China, como parte de las medidas que ha tomado para proteger industrias nacionales, aclaró que es un tema puesto sobre la mesa, pero no sólo se trata de actuar respecto a este país asiático, pues México tiene acuerdos comerciales con muchas otras naciones.

Recordó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se aplicaron tarifas a todos los países con los que no se tiene un acuerdo, en cuanto a la importación de acero.

“Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país; a algunas industrias en particular. Ya lo anunciaríamos en su momento, pero es parte de lo que hemos venido haciendo, no es nuevo”, dijo.

MSL