Comuneros van por recuperar la casa de Noroña

La asamblea general del Comisariado de Bienes Comunales recibió la solicitud para iniciar un juicio de restitución de las tierras donde el senador morenista Gerardo Fernández Noroña tiene su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos; sin embargo, será hasta octubre cuando se aborde el tema si procede o no la petición.

Durante la sesión de este domingo, Rubén Tapia Gama, comunero de Tepoztlán, hizo la solicitud a la asamblea para recuperar los terrenos que se ubican en Valle de Atongo, una de las zonas de alta plusvalía en ese municipio, luego de que Fernández Noroña declaró que compró la propiedad mediante un crédito.

Recordó que “la semana pasada encabezamos una protesta afuera de la propiedad para exigirle al servidor público esclarezca qué está haciendo ahí, pero en su lugar, el senador minimizó la protesta y amenazó con que quienes participamos de la misma la pasaríamos muy mal”.

Casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos. ı Foto: Cuartoscuro

Tapia opinó, en entrevista posterior, que lejos de resolver el conflicto, Fernández Noroña decidió por el amago y la “bronca” porque declaró que en 99 años entregará el inmueble.

“Eso es una ilegalidad en Tepoztlán porque prácticamente todo el municipio es de carácter comunal y para obtener la constancia y cesión de derechos deben realizarse dos asambleas en presencia de las y los comuneros.

“La mayoría decide si procede o no expedir las constancias de posesión y la cesión de derechos, siempre de acuerdo a la documentación entregada por los interesados, o conforme a los juicios que pueda iniciar la persona que reclama la propiedad ante las autoridades del ramo”, explicó.

171 mil 443.7 pesos mensuales gana Fernández Noroña

El abogado agrario enfatizó que el senador de Morena desconoció al propio Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán. Por ello y tras la advertencia a quienes están en contra de que adquiera dichos terrenos, reconoció que tiene temor de sufrir represalias del expresidente del Senado.

“Mi familia y yo nos sentimos amenazados por el senador Gerardo Fernández Noroña, tras sus declaraciones por habernos manifestado afuera de ‘la casa del silencio’, para exigirle que esclarezca la propiedad del lugar”, aseveró.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena. ı Foto: Cuartoscuro.

