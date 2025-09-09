Presupuesto 2026: Proyecta incremento de 21% al nuevo Poder Judicial de la Federación

El proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026) contempla un incremento de 21 por ciento para el Poder Judicial de la Federación frente a los recursos que recibió en 2025.

De acuerdo con lo destinado a ese rubro en el paquete económico para el próximo año, el Poder Judicial de la Federación pasará de 70 mil 983.6 millones de pesos ejercidos en 2025 a 85 mil 960.2 millones de pesos, una diferencia de 14 mil 976.6 millones, en un contexto en que el pasado 1 de septiembre inició trabajos con nuevas reglas y organismos que sustituyen al extinto Consejo de la Judicatura Federal.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora está conformada por nueve ministros, le fue asignado un presupuesto de 5 mil 869.7 millones de pesos, cifra que es mayor en 12.6 por ciento respecto de los 5 mil 208.5 millones de pesos que se le destinaron el año pasado.

Mientras que al Órgano de Administración Judicial, que sustituyó en tareas de administración al Consejo de la Judicatura Federal, y que será el encargado del pago de nómina y recursos económicos en el Poder Judicial, entre otras labores, se le asignaron 74 mil 224.4 millones de pesos, cifra mayor en 19.6 por ciento a lo destinado el año pasado al extinto organismo, que tuvo en su último año de operación un total de 62 mil 25 millones de pesos.

En lo que respecta al Tribunal de Disciplina Judicial, órgano de nueva creación que se encargará de garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley, en su primer año de operación contará con un presupuesto de mil 856.5 millones de pesos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tendrá un aumento de 6.9 por ciento respecto al presupuesto que tuvo en 2025, al pasar de 3 mil 749.5 millones este año a 4 mil 009.4 millones de pesos.

El PPEF 2026 señala que el Poder Judicial “debe implementar medidas equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto de la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas, de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales”.

Para ello, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de internet, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2026, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro.