En orden y sin incidentes, festejos patrios en Estados Unidos: SRE

Festejos por la Independencia de México en Estados Unidos, sin incidecias.

Los festejos por la Independencia de México en diferentes ciudades de Estados Unidos “transcurrieron en orden”, informó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado, la Cancillería informó que los consulados en el vecino país implementaron una estrategia de protección preventiva del 13 al 16 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias.

En las 236 celebraciones en diferentes ciudades de Estados Unidos no se registraron incidentes, pese a las políticas migratorias implementadas por Donald Trump y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

En los eventos, la red consular “se mantuvo atenta y activa, brindando asistencia y protección consular ante cualquier situación que pudiera afectar a la comunidad mexicana”.

Explicó que la estrategia implementada por las representaciones diplomáticas consistió en recomendaciones y difusión de mensajes preventivos “con énfasis en la importancia de respetar las leyes locales, evitar conductas que puedan considerarse una violación al orden público, y conocer las acciones a seguir en caso de una detención ”.

En su comunicado, la SRE, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, reafirmó su compromiso con la protección y defensa de las personas mexicanas en el exterior.

