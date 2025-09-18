‘Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo’: CSP sobre amparo a hijos de AMLO sin su anuencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que los amparos presentados para evitar la detención y otra acción judicial en contra de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, y que ambos negaron haber tramitado, son parte de una “campaña de calumnias” con la que, dijo, se busca perjudicar al expresidente Andrés Manuel López Obrador; además, exigió que se investigue quién procedió de esta forma.

Ayer se dio a conocer que una persona identificada como Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald tramitó una demanda de amparo en favor de los dos hijos del exmandatario para evitar que se ejecute en su contra alguna orden de aprehensión, o que sean objeto de detección, incomunicación, privación de la vida o posible desaparición forzada ejecutada en su contra.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum recalcó que ambos López Beltrán ya se desmarcaron de tal amparo para aclarar que ellos no lo tramitaron, por lo cual pidió que se haga una investigación que permita saber quién presentó los amparos a nombre de los dos e incluso del abogado que aparece en el expediente.

“Es parte de la campaña de calumnias. Así de sencillo. ¿Cómo es posible? Imagínense esto. Que no sé quién, pero tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre pongan paros en distintos lugares del país. ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política, política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional, en la Mañanera del Pueblo.

Además, Claudia Sheinbaum cuestionó la rapidez con la que se supo el tema porque el amparo se presentó apenas antier y enseguida se supo en redes y medios de comunicación.

