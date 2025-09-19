Hernán Bermúdez Requena podría alcanzar hasta 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

A mitad de semana, el gobierno de Paraguay realizó la expulsión del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal, enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta 158 años de cárcel por los delitos que se le imputan, mientras se prepara la vinculación a proceso y se abre la puerta a investigar a otros exfuncionarios de la dependencia.

Este viernes, el fiscal general Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros dio a conocer que se lleva a cabo de manera virtual y a puerta cerrada la audiencia inicial contra Hernán Bermúdez Requena.

“Estamos próximos a la audiencia para el cumplimiento de la orden de aprehensión y, posteriormente, la vinculación a proceso”, declaró en entrevista con medios; y precisó que el procedimiento se realiza mediante conexión en línea entre el penal federal del Altiplano, donde Bermúdez está recluido, y el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

El fiscal subrayó que Hernán Bermúdez Requena enfrenta una acumulación de delitos que, de ser hallado culpable, podrían llevarlo a una sentencia ejemplar: “Podría enfrentar una pena de hasta 158 años de prisión por los diversos delitos que se le imputan”. Añadió que el caso se mantiene bajo estricta confidencialidad, pero que los procesos avanzan conforme a derecho.

También la Fiscalía estatal difundió un comunicado en el que precisó que la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena fue girada por el Juez de Control de la Región Nueve, bajo cargos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, todos ellos del fuero común.

Indicó que se está a la espera de que el Tribunal fije la hora de la audiencia para la formulación de imputación, en la cual se definirá la situación jurídica de Hernán Bermúdez Requena.

“De esta forma, se solicitará que sea vinculado a proceso, con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, y en su caso, se dicten las medidas cautelares correspondientes”, señaló la dependencia.

El documento también resaltó que, al haber sido ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número Uno, en el Estado de México, corresponderá al juez de control determinar las acciones para celebrar las audiencias de seguimiento al proceso penal.

Además, confirmó que al momento del ingreso de Hernán Bermúdez Requena se le hicieron saber sus derechos en calidad de imputado, fue revisado por un médico especialista que acreditó su integridad física y se le dio acceso tanto a su carpeta de investigación como a la defensa de su elección.

En la entrevista, Vázquez Landeros subrayó que este caso no se limita a Bermúdez Requena: “La Fiscalía del Estado busca garantizar que todos los responsables de presuntas irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública sean llevados ante la justicia”. Dejó abierta la posibilidad de que otros mandos de la corporación enfrenten procesos similares si se reúnen los elementos probatorios suficientes.

La FGE insistió en que actuará con transparencia y legalidad en todos los procedimientos, subrayando que su prioridad es brindar “una procuración de justicia eficiente, transparente y profesional”. A la par, recalcó que mantendrá coordinación con autoridades federales para el desarrollo del proceso, dadas las condiciones de reclusión en un penal de máxima seguridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR