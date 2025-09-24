Indagan predio por muerte de colombianos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó un predio en el municipio de Texcoco que podría estar relacionado con el asesinato de los artistas colombianos Jorge Herrera Lemos (Regio Clown) y Bayron Sánchez Salazar (B-King).

El lugar se encuentra bajo resguardo pericial y es objeto de análisis forenses, con la finalidad de establecer si fue utilizado como sitio de privación de la libertad o desmembramiento de las víctimas.

Las diligencias incluyen la búsqueda de restos biológicos y herramientas que aporten evidencia científica. De forma paralela, los investigadores ubicaron una tienda donde presuntamente fueron adquiridas la cartulina y el plumón, mismos que se utilizaron en el narcomensaje hallado junto a los cuerpos, lo que abre la posibilidad de identificar a nuevos testigos clave.

16 de septiembre fue el último día que se les vio con vida

Las autoridades mexiquenses trabajan bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico, en el que Bayron Sánchez habría tenido vínculos con “Fritanga”, exlíder del Clan del Golfo en Colombia. El caso se sigue bajo los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

De acuerdo con reportes oficiales, en el lugar se aseguró un Mercedes Benz gris, el mismo que habrían abordado las víctimas tras salir de un gimnasio en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, el pasado 16 de septiembre. Además, fueron localizados una camioneta Tiguan negra, una motocicleta y un casco, los cuales quedaron bajo resguardo ministerial.

El inmueble cateado es una casa de dos pisos situada en una zona desolada y de difícil acceso, sin cámaras de seguridad visibles y con caminos de terracería, lo que complica la vigilancia en el área. Agentes ministeriales buscan en el sitio evidencias forenses que permitan esclarecer si el lugar fue utilizado para retener o incluso asesinar a los dos artistas.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que el predio cateado en Texcoco haya sido el lugar donde ocurrieron los homicidios, pero mantienen bajo análisis todas las evidencias para trazar la ruta que siguieron las víctimas antes de ser asesinadas.

Investigaciones periodísticas revelaron detalles de los hallazgos en Texcoco, así como los avances en la trazabilidad de los materiales utilizados en el narcomensaje.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista un vínculo entre los casos del venezolano Tayron Paredes Gamboa, recientemente reportado como desaparecido, y los dos colombianos a quienes se encontró sin vida en México.

MSL