Comerciantes estiman pérdidas de al menos 6 mdp por cada joyería vandalizada en Marcha del 2 de octubre

Integrantes del Bloque Negro vandalizaron comercios del Centro Histórico capitalino durante la marcha del 2 de octubre.

Comerciantes de la zona de joyería del Centro Histórico denunciaron que las pérdidas por el robo de piezas que ocurrió el jueves, como parte de la violencia registrada durante la marcha por el 2 de octubre en esta zona de la capital mexicana, ascienden a más de seis millones de pesos por local.

Así lo informó Sharon Ordoñez, propietaria de dos joyerías del Centro Histórico, en entrevista con medios, quien denunció que los robos y saqueos afectaron a al menos 12 establecimientos de la zona de joyerías que se encuentra debajo del Hotel Majestic, cerca del Zócalo capitalino.

Se registró violencia en marcha por el 2 de octubre. ı Foto: David Patricio›La Razón

“Se robaron todo, destrozaron la mercancía, se llevaron el oro. Todo está destruido”, relató en entrevista.

La empresaria explicó que el monto de lo perdido no puede calcularse de forma definitiva, debido a la variación constante en la cotización del oro: “Lo que me costó hace cinco años no me va a costar lo mismo ahora; el oro se cotiza en todo momento y está en inflación”.

▶️#VIDEO | Joyeros del Centro de la CDMX, exponen las pérdidas que hubo en sus negocios, tras la marcha conmemorativa por el 2 de octubre



— La Razón de México (@LaRazon_mx) October 3, 2025

Sin embargo, estimó que las pérdidas de un solo local se calculan en un mínimo de seis millones de pesos: “De un local nada más el mínimo, el mínimo, son seis millones, y va en creciente”, aseguró.

La empresaria aseguró que no cuenta con un seguro que respalde su inventario, lo que agrava las pérdidas. Remarcó que de sus dos establecimientos dependen diez personas, en su mayoría madres solteras que ahora enfrentan la incertidumbre laboral tras el saqueo.

En el mismo sentido, denunció que el robo de estas joyerías haya ocurrido a plena luz del día, por lo que enfatizó que las autoridades deben reforzar sus mecanismos de contención y prevención de delitos.

De acuerdo con los testimonios recabados, al menos una docena de comercios del giro joyero resultaron afectados en la zona. Los propietarios esperan respuesta de las autoridades para conocer las acciones que se emprenderán tras los hechos.

Un grupo de encapuchados enfrenta a policías frente a Catedral. ı Foto: David Patricio›La Razón

En un evento aparte, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y Empresa Familiar, Gerardo López Becerra, estimó que las pérdidas fueron millonarias para cientos de comercios en la zona centro de la capital mexicana.

En particular, se refirió a las joyerías de la zona, las cuales, puntualizó, perdieron un estimado de 35 millones de pesos, a causa de los cierres y el vandalismo. Asimismo, enfatizó que se interpondrán unas 15 denuncias.

El jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, informó que se detuvo a una persona por su presunta participación en el robo de una joyería, en el marco del vandalismo registrado en la marcha.

am