Partidos, vínculo de la sociedad con la democracia: Morena

Al participar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que se llevó a cabo en la ciudad de Estrasburgo, Francia, el grupo parlamentario de Morena participó en el debate “Partidos Políticos y Democracia”, donde el diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, dijo que “Los partidos son vinculo de la sociedad con la democracia” y que en México hay vinculo, pues, votó el 61% del padrón electoral.

“Ninguna democracia puede entenderse sin la existencia de partidos políticos libres; éstos nacieron como mecanismos para dar cauce a los intereses sociales, a los liderazgos y para competir en procesos electorales”, dijo.

El representante dijo que, los partidos políticos son el vínculo directo de la sociedad con la democracia moderna. “Hoy, los partidos políticos son los vehículos que convierten demandas sociales en políticas públicas, sin embargo, los partidos enfrentan un gran dilema. Por un lado, su presencia es indispensable; pero por el otro, deben afrontar el reto de ser confiables para los ciudadanos”, refirió.

Ante la presencia de parlamentarios y parlamentarias de Europa, el diputado federal por Morena, Pedro Haces Barba recordó que, en México, en el proceso electoral de 2024, votó el 61% del padrón electoral, lo que representó más de 60 millones de ciudadanos. Y en el caso de Europa, la participación en las elecciones parlamentarias de 2024 apenas llegó a un 51%.

En tanto que, en Asia, detalló el diputado mexicano, la India alcanzó el 65.7% de participación con más de 2,800 partidos registrados; Y Corea del Sur logró un histórico 67%, el más alto en 32 años, estos números me ratifican que, la democracia sigue siendo un valor positivo.

En ese sentido, el coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena, Pedro Haces Barba, dijo que sin duda donde los partidos funcionan como canales de representación real, las sociedades logran mayor estabilidad y desarrollo.

Al mismo tiempo, los sistemas de partidos han permitido transiciones pacíficas, la institucionalización de derechos y la resolución no violenta de conflictos. “Los partidos políticos en democracia, son, en síntesis, el mejor mecanismo conocido y creado por la humanidad para transformar la diversidad social en decisiones legítimas y duraderas”.

Por lo que, frente a los retos de la multipolaridad internacional y el impacto de la inteligencia artificial, los partidos políticos deben asumir un reto histórico.

“Demostrar que la democracia puede dar resultados concretos a las generaciones por venir por eso desde esta Asamblea hago un llamado global a garantizar procesos de selección de candidatos legítimos y competitivos; promover la innovación digital, incorporando herramientas tecnológicas, con transparencia y protección de datos; y una agenda de resultados, priorizando políticas que impacten directamente la vida cotidiana”, dijo.

Finalmente, el diputado federal por Morena, sostuvo que: “No hay duda, el futuro de los partidos y la democracia global dependerá de la capacidad para reinventarse. La acción debe ser ahora, por una prosperidad compartida para todos”.

