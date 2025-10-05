Reflexiona sobre la IA

Ministro Arístides Guerrero llama al uso responsable y ético de la IA en la justicia

Ministro de la SCJN afirma que la Inteligencia Artificial es una herramienta que puede agilizar algunas tareas, como la búsqueda de definiciones o precedentes

El ministro Arístides Guerrero promueve el uso responsable de la IA.
El ministro Arístides Guerrero promueve el uso responsable de la IA. Foto: Instagram, @aristidesrodrigo / La Razón
Por:
La Razón Online

Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo complementario en las sesiones del Pleno, y enfatizó que su uso no sustituye el razonamiento ni la argumentación jurídica en la elaboración de sentencias.

En un video difundido en sus redes sociales, el ministro explicó que la "Inteligencia Artificial es una herramienta complementaria, nunca sustituta; nos puede ayudar en la búsqueda de definiciones o precedentes, pero aclaro, nunca en la argumentación del fondo de una sentencia”.

Guerrero García detalló que el uso de la IA le permite agilizar la consulta de información jurídica y académica, pero subrayó que toda interpretación o decisión judicial se basa exclusivamente en el análisis humano y colegiado de las y los ministros.

TE RECOMENDAMOS:
Ricardo Monreal y Adán Augusto López, durante el evento en el Zócalo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras evento en el Zócalo

‘Nos encorralaron’, dice Ricardo Monreal sobre lugar que le asignaron en informe de Sheinbaum

En su mensaje, Guerrero García convocó al uso responsable de la Inteligencia Artificial, destacando la importancia de la verificación de fuentes y la supervisión humana en todo proceso en que se empleen estas herramientas.

“El uso responsable de la IA implica, primero, verificar la fuente de la información con supervisión humana; y segundo, que el uso de la misma sea proporcional al fin para el cual se está utilizando”, señaló.

Desde su experiencia académica y su interés por el derecho digital, el ministro ha impulsado una reflexión sobre la incorporación ética, técnica y jurídica de la Inteligencia Artificial en el ámbito judicial.

El ministro participa actualmente en las sesiones del Pleno a través de videoconferencia, tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado 22 de agosto en la Ciudad de México, mientras regresaba de Oaxaca. El percance le ocasionó la fractura de ocho costillas, por lo que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y continúa en proceso de recuperación.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Barcos con banderas palestinas y de otros países, que formaban parte de la Flotilla Global Sumud.
Se encuentran en el centro de detención de Ktziot

México gestiona medicamentos para connacionales detenidos en Israel