Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum y los logros de su primer año de gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su primer informe en el Zócalo.

Las y los gobernadores emanados de Morena expresaron su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al cumplirse el primer año de su gobierno, destacando su liderazgo transformador, su compromiso con la honestidad y los resultados alcanzados en beneficio de las familias mexicanas.

En un pronunciamiento conjunto, los mandatarios estatales coincidieron en que este primer año de gestión demuestra que es posible gobernar con ética, justicia social y visión de futuro, consolidando un modelo que prioriza la igualdad, la soberanía y el bienestar del pueblo.

“La Cuarta Transformación no se detiene: avanza con fuerza, rumbo y convicción”, afirmaron de manera unánime las y los gobernadores, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto encabezado por Sheinbaum.

Avances sociales y desarrollo con justicia

Las y los mandatarios destacaron que los programas de bienestar han reducido de manera significativa los niveles de pobreza y desigualdad . Subrayaron, además, los resultados de las pensiones para personas adultas mayores, las becas, los apoyos a personas con discapacidad y las acciones dirigidas a comunidades vulnerables.

También reconocieron los avances en educación, equidad de género e inclusión, así como la mejora en la infraestructura escolar y el fortalecimiento del sistema público educativo, lo que ha permitido abrir nuevas oportunidades para millones de niñas, niños y jóvenes.

Miles de simpatizantes asisten a la presentación del primer informe de la Presidenta. ı Foto: Cortesía

Seguridad, soberanía y crecimiento equilibrado

En materia de seguridad, el bloque de gobernadores de Morena resaltó la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, la cual ha permitido una reducción sostenida en los índices de violencia y la implementación de operativos estratégicos que fortalecen la paz con justicia.

Asimismo, destacaron el impulso a proyectos energéticos, hídricos y de vivienda que consolidan la soberanía nacional y promueven un crecimiento equilibrado, con inversiones históricas en agua, energía renovable, transporte y conectividad regional.

Finalmente, las y los mandatarios reafirmaron su compromiso con los valores del humanismo mexicano, la austeridad republicana y la honestidad en el servicio público, reiterando que seguirán trabajando en unidad con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar un México más justo, próspero y libre.

cehr