Llegan al AICM mexicanos que fueron atrapados en Israel

Los seis mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza, y que fueron capturados por Israel, llegaron la mañana de este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en redes sociales.

Los connacionales fueron recibidos por sus familiares, amistades y el Canciller Juan Ramón de la Fuente, en la Base Áerea Militar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio, precisó la Secretaría.

Los seis mexicanos llegaron en un vuelo procedente de Estambul, Turquía.

▶ #Vídeo | Dolores Pérez Lascarro, integrante del Global Movement To Gaza, explicó en entrevista que se interpondrá una demanda ante diferentes instancias internacionales por la incomunicación de los seis mexicanos.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por fuerzas israelíes la semana pasada antes de llegar a su destino en aguas internacionales.

