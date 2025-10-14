Estas son las casas recuperadas por el Infonavit más baratas

Si estás en búsqueda de adquirir una casa recuperada por el Infonavit debes cumplir con algunos requisitos para poder participar y adquirir una vivienda a bajo costo.

Las personas interesadas deben contar con un registro en el portal del Infonavit y completar el proceso de precalificación, en el que se debe proporcionar la información que se solicita para poder determinar la capacidad de pago con la que cuentas antes de adquirir la vivienda.

Además, se debe contar con identificación oficial, comprobante de domicilio, estados de cuenta bancarios y algunos otros documentos que puedan ser requeridos por el Infonavit para poder iniciar el proceso de compra.

Al tratarse de casas recuperadas por el Infonavit, estas pueden contar con algunos desperfectos que requieran reparaciones, así como espacios en los que tal vez quieras hacer mejoras en todos los aspectos.

Debido a esto, es importante considerar dentro del presupuesto no sólo la adquisición de la vivienda, sino las reparaciones que se requieran hacer, así como las mejoras necesarias para poder habitarla.

Casas Infonavit en venta ı Foto: Especial

¿Cuáles son las casas recuperadas por el Infonavit más baratas?

Para encontrar casas recuperadas por el Infonavit baratas en cualquier estado de la República mexicana debes consultar la disponibilidad que existe en las inmobiliarias que adquieren estas casas para poder ofrecerlas al público.

Para poder realizar esta búsqueda debes ingresar a la página oficial de las inmobiliarias que aceptan un crédito Infonavit para realizar la compra de algún inmueble.

La oferta disponible también dependerá de tu ubicación o de la ubicación en la que te encuentres interesado para adquirir una casa recuperada por el infonavit.

Para poder adquirir una casa recuperada por el Infonavit es importante ser derechohaniente del Infonavit y contar con un crédito activo, así como cumplir con los requisitos que sean establecidos por el instituto.

Al tratarse de casas recuperadas por el Infonavit, estas están disponibles a un precio asequible, ya que es más bajo comparado con una casa nueva, lo que permite que puedas realizar las mejoras que desees en el inmueble.

El proceso de compra de las casas recuperadas por el Infonavit es más simple, lo que permite que la adquisición de un inmueble pueda ser bajo un proceso menos complejo de lo habitual.

Además de esto, la institución puede ofrecer un financiamiento por lo que el acceso a la compra de una vivienda para las personas que cumplen con los requisitos de los créditos hipotecarios se facilita.