Sader reconoce afectaciones por más de 2 mil mdp a ganaderos en México por gusano barrenador

El cierre a las importaciones de ganado mexicano de parte de Estados Unidos, a causa de la plaga de gusano barrenador que afecta al país desde noviembre de 2024, ha representado un golpe económico superior a los 2 mil millones de pesos para los productores nacionales, reconoció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En un informe pormenorizado de cómo se encuentra la situación, la dependencia estimó que se han dejado de exportar 700 mil 880 cabezas de ganado bovino en pie al mercado estadounidense y se calcula que esto representa 642 millones de dólares. Derivado de esto, se estima que la afectación de los ganaderos por vender en mercado mexicano es de 103.44 millones de dólares, es decir, 2 mil 22.5 millones de pesos.

A causa del cierre comercial, el Índice de Precios al Consumidor de carne de res en México creció 15.7 por ciento.

En cuanto al impacto en Estados Unidos, se apunta que la pérdida de exportaciones mexicanas equivale a 190 mil 845 toneladas métricas de carne que dejaron de procesarse y los precios de la carne se encarecieron 26 por ciento para aquel país.

Al asegurar que de este lado de la frontera se han implementado las medidas para contener la plaga al sureste del territorio, Sader estimó que, de no haber hecho esto, se habría extendido por todo el país, dando como resultado que el costo directo anual ascendiera a mil millones de dólares, equivalentes a 19 mil millones de pesos.

Hasta el 31 de octubre, el costo del despliegue sanitario por gusano barrenador asciende a los mil 128.2 millones de pesos por parte de ambos gobiernos, lo cual no incluye el costo de la producción de moscas estériles que se han producido como una de las medidas para contener la infestación.

México acumula 7 mil 943 casos de gusano barrenador en ganado

En el informe se expone que los casos activos redujeron 28 por ciento respecto al pico más alto identificado el 11 de septiembre y a la fecha se tiene un acumulado de 7 mil 943 casos positivos, que representa 0.02 por ciento del hato ganadero.

También se destacó que 99.9 por ciento del total de los casos positivos se encuentran en la región sur y sureste, y los identificados en otras entidades son catalogados como aislados.

Para dar con estos resultados, se expone, el gobierno implementó el Protocolo de control de la movilización con 168 puntos de control federales y estatales; se ha inspeccionado a 1.8 millones de cabezas de ganado y tratado hasta el 7 de octubre.

Además, se han liberado más de 3 mil millones de moscas estériles; se han colocado 361 trampas en seis estados libres y fronterizos con Estados Unidos, en donde se declara que es una zona totalmente libre al no haber identificado hasta ahora moscas silvestres.

En cuanto a recursos humanos, el esfuerzo sanitario ha requerido de 923 personas desplegadas en toda la República.

