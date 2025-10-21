‘Tiene que haber justicia’ por ‘lamentable’ asesinato de líder limonero: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán, y aseguró que se llevan a cabo investigaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “triste y lamentable” el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en Apatzingán, Michoacán.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que el Gabinete de Seguridad colabora con las autoridades locales para esclarecer el crimen y detener a los responsables.

Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga exposición el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia. Todo el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum informó que, durante la Mesa de Construcción de Paz, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de la investigación y confirmó la detención de Rigoberto “N”, identificado como extorsionador de campesinos en Michoacán y vinculado con el homicidio.

Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de @Defensamx1, en coordinación con @FiscaliaMich, autoridades del @GabSeguridadMX y del @GobMichoacan,… pic.twitter.com/vImUgQekFx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

De acuerdo con la SSPC, la captura se realizó en Morelia, Michoacán, durante un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado.

Rigoberto “N”, identificado como jefe operativo de una célula criminal dedicada a la extorsión y cobro de cuotas a productores limoneros, fue detenido en posesión de una credencial de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y dos licencias de conducir.

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en imagen de archivo. ı Foto: Especial›La Razón

Las autoridades precisaron que el operativo se realizó tras las primeras indagatorias por el asesinato de Bernardo Bravo, cuyo cuerpo fue hallado con huellas de tortura dentro de un vehículo abandonado sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, el pasado 20 de octubre.

Rigoberto “N” fue identificado como integrante del grupo criminal Los Blancos de Troya, vinculado con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos dedicados a la extorsión de productores agrícolas.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica.

Finalmente, la SSPC y las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de combatir la impunidad y detener a generadores de violencia en Michoacán y otras regiones del país.

