PAN acusa negligencia ambiental de Nahle y Pemex por derrame en río Pantepec

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Chimal García, responsabilizó a Pemex y al gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, del derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en el municipio de Tuxpan, Veracruz, al calificar el hecho como un acto de ‘negligencia’.

“Así son los gobiernos de Morena de insensibles con el medio ambiente y los recursos naturales del país, sus negligencias cuestan vidas y daños al ecosistema”, señaló el legislador panista.

Adelantó que desde el Congreso buscará incrementar los recursos públicos destinados a proyectos ecológicos y de tratamiento ambiental, pero que sean administrados por organizaciones civiles y no por los gobiernos de Morena.

Aclaró que este tipo de “incidentes” ambientales ocurren cuando no hay perfiles técnicos para administrar los recursos del Estado.

“Muchos gobiernos, municipios y empresas, miran a otro lado cuando se trata de apostarle a los temas de cambio climático y cuidar los recursos naturales, hoy en día por ejemplo vemos que hay momentos de tragedia en donde no se prioriza la atención a emergencias”.

El diputado subrayó la urgencia de visibilizar la destrucción ambiental generada 'por gobiernos de Morena’, mientras aseguró que la oposición ha cerrado filas con otros partidos para impulsar iniciativas que fortalezcan la participación de la sociedad civil en la defensa del medio ambiente.

“Ellos buscan lucrar con las tragedias, nos queda claro. Nosotros incluso estamos cerrando filas con otros partidos de oposición e impulsando iniciativas que tienen que ver con, justamente y ayudar a la sociedad civil en atender estos problemas”, expresó.

Chimal García enfatizó que el derrame de petróleo en el río Pantepec ha provocado también inundaciones en la región norte de Veracruz, afectando a comunidades locales y ecosistemas. “Son negligencias entre el gobierno del estado y Pemex, esos son los episodios de negligencia que afectan al medio ambiente”, concluyó.

