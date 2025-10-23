Sube a 79 cifra de muertos en La Huasteca; ya se logró entrar a todas las comunidades para apoyos

Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz.

La cifra de personas que perdieron la vida a causa de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos en cinco estados que componen la región Huasteca, subió a 79.

De acuerdo con el micrositio habilitado para conocer el estatus de la emergencia, 22 de los fallecidos han sido en Hidalgo; 21, en Puebla; 35, en Veracruz y uno en Querétaro, mientras que en San Luis Potosí no se ha identificado ninguna víctima. En tanto, la cifra de personas desaparecidas bajó a 19.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que ya se consiguió entrar a todas las localidades afectadas por la obstrucción de caminos, por medio de los puentes aéreos o vía terrestre y comenzar con los apoyos.

Sin embargo, dijo, que se mantienen las labores en la rehabilitación de los caminos, ya que de los 288 que resultaron afectados, se han abierto 197, lo que indica que 91 se mantienen obstruidos.

Sobre el restablecimiento del servicio energético, el avance ya es de 99.75 por ciento, donde los únicos pendientes son en Hidalgo y Veracruz.

De las mil 380 escuelas con daños se han limpiado mil 161.

En cuanto al censo levantado por la Secretaría del Bienestar, se han evaluado las condiciones en 89 mil 897 viviendas en los cinco estados afectados hasta este 22 de octubre.

Recordó que este miércoles comenzó la entrega de los primeros apoyos a las familias.

Como parte del auxilio que brinda la federación a los damnificados, hasta ahora se han entregado 314 mil 944 despensas, las cuales, enfatizó, seguirán dispersandose mientras la emergencia no termine.

Por parte de la Secretaría de Salud se han aplicado 252 mil 111 vacunas hasta este miércoles.

La coordinadora resaltó que hay 53 mil 250 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en los cinco estados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este jueves, al terminar la conferencia, se trasladará a los estados de Veracruz y Puebla, para ver el avance de las acciones.

