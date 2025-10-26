Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

Presentan libro de Ricardo Salinas Pliego en la 35 Feria Internacional del Libro en Guadalajara

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al tiempo que se comprometió públicamente a liquidarla “en menos de 10 días”.

El mensaje dirigido a la Presidenta lo dio anoche durante un evento gratuito en la Arena Ciudad de México donde celebró su cumpleaños número 70 bajo el lema “Celebra los 70 del Tío Richie”, donde reunió a seguidores e invitados, entre ellos sus propios empleados.

“Queremos pagar. Hoy estamos publicando dos documentos: el primero un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días”, dijo.

A la par, Grupo Salinas publicó una serie de documentos, entre ellos una carta que le mandó hace un año a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En ellos, expone que está dispuesto a cubrir 7 mil 600 millones de pesos, cantidad derivada de resoluciones fiscales acumuladas desde 2006, y señala que en octubre de 2022 ya se efectuó un primer pago por 2 mil 700 millones.

Según el texto, esos compromisos habrían sido establecidos en un acuerdo alcanzado con funcionarios del anterior gobierno federal.

