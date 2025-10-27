¿Qué días suspende clases la SEP por Día de Muertos?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP para el próximo ciclo escolar, además de las vacaciones de verano, se contemplan varios puentes para los últimos meses de este 2025.

Los puentes correspondientes a los últimos meses de este 2025 permiten que las familias puedan planear con tiempo alguna actividad contemplada, tal como las tradiciones correspondientes al Día de Muertos.

El Calendario Escolar 2025-2026 oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un puente que coincide con las fechas que corresponden a las celebraciones del Día de Muertos.

¿Cuándo se suspenden clases por Día de Muertos?

Aunque no es un puente programado por Día de Muertos, la próxima suspensión de clases será el viernes 31 de octubre, debido a una sesión ordinaria que tendrá el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Con esta suspensión de clases que coincide con el Día de Muertos, las y los alumnos de educación preescolar y primaria tendrán un puente de tres días, por lo que el día en el que se suspenden clases también coincide con Halloween.

Esta suspensión de clases permitirá que las y los alumnos de niveles de educación básica puedan compartir tiempo con sus familiares y personas cercanas, y también podrán ayudar en actividades como la colocación del tradicional altar de muertos.

Niños disfrazados pidiendo dulces en Día de Muertos ı Foto: IA

¿Cuándo son las vacaciones y cuándo se suspenden clases de la SEP?

En noviembre también se tienen contempladas al menos tres suspensiones de clases, y una de estas suspensiones deja cuatro días continuos sin clases para las y los estudiantes de educación básica.

De acuerdo con el calendario de la SEP, el 14 de noviembre está destinado al registro de calificaciones, y el 17 de noviembre hay suspensión de actividades docentes.

Esto quiere decir que la suspensión de clases, que inicia el 14 de noviembre, dejará cuatro días libres de actividades escolares presenciales para las y los alumnos, quienes retomarán clases hasta el 18 de noviembre.

De igual manera, el viernes 28 de noviembre habrá una sesión ordinaria del CTE, lo que dejará un fin de semana largo para los estudiantes de nivel básico, quienes retomarán clases el primero de diciembre.

En cuanto a las festividades decembrinas, el periodo vacacional está destinado para diciembre es el último periodo vacacional de este 2025, y este tendrá como fecha de inicio el lunes 22 de diciembre del 2025.

Este periodo vacacional concluirá el martes 6 de enero del 2026, sin embargo, del miércoles 7 de enero hasta el viernes 9 de enero está contemplado en el calendario escolar el taller intensivo para personal con funciones de dirección y el taller intensivo para personal docente.

Esto quiere decir que el periodo vacacional correspondiente a diciembre se extenderá hasta el día 12 de enero, que será el primer día del año 2026 en el que las y los estudiantes regresarán a clases.