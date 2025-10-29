¿Quién es Gabriela Jiménez, diputada que se peleó por estar con Harfuch?

La diputada Gabriela Jiménez Godoy recientemente fue parte de una polémica, pues ella y la diputada Jessica Saiden Quiroz tuvieron una confrontación para poder estar con Omar García Harfuch.

Durante una conferencia de prensa que estaba dando en la Cámara de Diputados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 27 de octubre Gabriela Jiménez y Jessica Saiden se pelearon por estar junto a él.

En un video que circula en redes sociales de la conferencia de prensa, se puede observar a ambas legisladoras peleando, pues Gabriela Jiménez quería colocarse en el lugar que estaba ocupando en ese momento Jessica Saiden, quien se encontraba a un lado del secretario.

¿Quién es Gabriela Jiménez Godoy?

De acuerdo con la diputada Gabriela Jiménez Godoy, lo ocurrido durante la conferencia de prensa se trata únicamente a una acción tomada para poder respetar el protocolo institucional.

Gabriela Jiménez Godoy asegura que, debido a que ella es la vicecoordinadora de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, tanto ella como el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, debían estar junto a Omar García Harfuch durante la conferencia de prensa.

Gabriela Jiménez, Omar García Harfuch y Ricardo Monreal ı Foto: X: @GabyJimenezMX

La diputada precisó que no tiene diferencias con su compañera Jessica Saiden, pues “entre las mujeres siemre debe prevalecer la colaboración”, y precisó que debido a esto, ella no insistió en tomar el lugar de la diputada.

Asimismo, Gabriela Jiménez aseguró que en Morena existe un ambiente de compañerismo y coolaboración, por lo que precisó que “somos compañeras de movimiento y compartimos el compromiso de seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación junto a nuestra Presidenta”.

Gabriela Jiménez, Ricardo Monreal, y Jessica Saiden ı Foto: Especial

Gabriela Jiménez Godoy es diputada del distrito 3 de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México desde agosto de 2024, y su cargo concluirá en agosto del 2027.

Desde 2018 hasta 2021 fungió como directora general de Servicios a Diputados en la Cámara de Diputados, y también ha ocupado cargos como consejera ciudadana del Sistema de Protección Integral para las Niñas, Niños y Adolescentes; y coordinadora de asesores de oficina de diputado.

Asimismo, en 2019 fue integrante activa del Colectivo Nacional de Mujeres, mientras que en 2022 fue fundadora de la asociación civil promovente de la consulta popular de revocación de mandato.

Gabriela Jiménez ı Foto: X: @GabyJimenezMX

