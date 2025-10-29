¿Quién es Jessica Saiden Quiroz, diputada que se peleó por estar con Harfuch?

Recientemente la diputada Jessica Saiden Quiroz se vio envuelta en una polémica, pues tanto ella como la diputada Gabriela Jiménez Godoy se pelearon para poder estar con Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch se encontraba dando una conferencia de prensa, y mientras era cuestionado sobre lo relacionado con la detención de Hernán Bermúdez, ambas diputadas pelearon por estar junto a él.

En el video de la conferencia de prensa se puede observar el momento en el que ambas diputadas intercambian escasas palabras, y por lo que se puede observar, ambas querían estar al lado de Omar García Harfuch.

Durante una conferencia de Omar García Harfuch en la Cámara de Diputados, diputadas de Morena fueron captadas protagonizando un pleito discreto que se volvió viral. El momento ocurrió mientras Harfuch hablaba sobre temas de seguridad nacional. 😳🎥 #Morena #Harfuch #Diputados… pic.twitter.com/1wFWnBy8Hm — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2025

¿Quién es Jessica Saiden Quiroz?

Luego de que este momento se hiciera viral en redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reunió a ambas diputadas en la Cámara de Diputados.

En un video se puede observar que, entre risas, Ricardo Monreal dice que ambas diputadas son “batichicas”, y posteriormente les toma la mano para que puedan tomarles una fotografía acompañadas del coordinador de Morena.

Gabriela Jiménez, Ricardo Monreal, y Jessica Saiden ı Foto: Especial

En entrevista con medios, la diputada dijo que tal vez muchas mexicanas “quisieran acompañar a nuestro secretario, en la imaginación de poder estar ahí acompañándolo siempre para reforzar, sobre todo, en temas de Seguridad.”

Posterior a este suceso, la diputada Jessica Saiden Quiroz aseguró que la posición que ocupó durante la conferencia de prensa era la que le correspondía de acuerdo con el protocolo,

Asimismo, precisó que cuando el secretario de Seguridad está hablando no se deben hacer movimientos por respeto al protocolo, y aseguró que no hubo ninguna mala intención, y esta situación sólo creó confusión mediática.

Ricardo Monreal, Jessica Saiden y Omar García Harfuch ı Foto: X: @JessiSaiden

Jessica Saiden Quiroz es una diputada del Grupo Parlamentario Morena, y ocupa su cargo como diputada del distrito 6 de Mérida, Yucatán, desde agosto del 2024, mismo que terminará en agosto del 2027.

La diputada estudió una maestría en Derecho Administrativo Federal, y actualmente es presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

En sus redes sociales, la diputada Jessica Saiden Quiroz comparte los eventos a los que asiste para ejercer su cargo, tales como el Segundo Foro Nacional por una Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Comunidad, Migración y Equidad, o la inauguración de la Semana de Yucatán en México 2025.

Jessica Saiden Quiroz ı Foto: X: @JessiSaiden

