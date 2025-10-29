UNAM no se deja vencer, afirma Leonardo Lomelí Vanegas

El rector en la entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que durante estas semanas difíciles, “y aun con contratiempos”, la comunidad universitaria ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen.

Durante la entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025, Lomelí Vanegas, agregó la seguridad se tejen con capacidad de escucha y diálogo, solidaridad y resiliencia, empatía y prudencia, corresponsabilidad y planeación estratégica”.

Lomelí Vanegas recordó que además de fortalecer la infraestructura, los procesos de comunicación y canalización, así como los protocolos y medidas de seguridad, la Universidad ha hecho del cuidado de la salud mental y del acompañamiento integral al estudiantado una de sus prioridades.

El rector convocó a evitar que “amenazas virtuales siembren el temor en nuestras Facultades y Escuelas” y afirmó que la UNAM atenderá con responsabilidad los riesgos, revisará sus protocolos de actuación y sistemas de seguridad.

Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que la Universidad “no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas y, sobre todo, no se detiene” por lo que hizo un llamado a regresar a las actividades presenciales “ahí en donde todavía están suspendidas”.

También reconoció que el ímpetu y la esencia de la Universidad radica en quienes investigan con precisión, educan con pasión, defienden la razón y se forman con espíritu reflexivo, así como “en las trabajadoras y los trabajadores universitarios, cuyo empeño diario hace posible las funciones sustantivas de esta casa de estudios”.

Durante su mensaje, el rector destacó que este año se reconoce a 33 universitarias y universitarios que nos recuerda que la generación del conocimiento, la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura no son solo labores intelectuales, sino actos enfocados en la edificación de un porvenir con menos injusticias y una mayor movilidad social.

Finalmente agradeció a las y los premiados por “recordarnos que la Universidad Nacional es, ante todo, un proyecto social, cultural y humanístico de largo aliento”.

