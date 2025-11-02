Cantante estaba a punto de subir a cantar y presenció asesinato de Carlos Manzo y así reaccionó | VIDEO

El cantante Vicente Jauregui publicó un video en el que se muestra bastante consternado, pues este se encontraba a punto de dar una presentación en vivo en Uruapan cuando ocurrió el asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo.

Vicente Jauregui se encontraba en Uruapan, Michoacán, pues junto a los músicos Joan, Simón y Daniel, se iban a presentar en el Festival de Velas este 1 de noviembre, pero previo a su presentación fue cuando ocurrió un altercado en contra del presidente municipal.

El cantante dijo, con la voz entre cortada y una expresión de preocupación que estaba a punto de comenzar su presentación en Uruapan cuando “mataron a balazos al presidente municipal” fuera del lugar en el que se encontraban esperando antes de comenzar el espectáculo.

Vicente Jauregui señala con un tono de indignación y la voz que “no es posible el nivel de violencia que estamos viviendo en México” y precisó que en el momento del asesinato de Carlos Manzo se encontraban en un evento cultural.

“Mataron a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan” dice, con una expresión de preocupación y confusión, mientras señala que “la violencia no puede continuar así en México, estamos de la chingada”.

¿Qué ocurrió en Uruapan?

Por la noche de este sábado asesinaron al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, cuando este se encontraba en el Festival de Velas en la explanada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

Este hecho causó conmoción y miedo entre los asistentes a este evento de Día de Muertos, quienes al escuchar las detonaciones comenzaron a correr y se agacharon para poder salvaguardarse.

De acuerdo con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, el ataque en contra de Carlos Manzo ocurrió aproximadamente a las 20:10 horas, y fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, ubicado en la calle Prolongación Mazatlán.

Carlos Manzo en el Festival de Velas ı Foto: Redes Sociales

El fiscal general apunta que el presidente municipal de Uruapan falleció en dicho hospital aproximadamente a las 20:50 horas, y apunta que “en el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores”.

Asimismo, señala que confiscación un arma corta de calibre 9 milímetros y 7 casquillos que habrían sido disparados, y que al revisar las pertenencias del agresor no pudieron encontrar una identificación, por lo que continúan investigando para poder identificarlo.

De igual forma, Carlos Torres señala que en el lugar de los hechos también resultó lesionado el regidor municipal Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro, y apuntó que, posterior a las investigaciones, detuvieron a otros dos posibles implicados.

El fiscal precisó que la fiscalía de homicidios, los peritos, y los ministerios públicos de Michoacán estarán trabajando en conjunto poder esclarecer los hechos, y que estará informando toda información que se obtenga sobre el asesinato de Carlos Manzo.