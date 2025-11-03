Manzo tenía custodia federal y municipal; crece la indignación por su asesinato

Tras asegurar que “se llegará hasta las últimas consecuencias” por el asesinato de Carlos Alberto Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que el funcionario sí contaba con resguardo de elementos municipales y federales, así como de su confianza para el resguardo inmediato; sin embargo, los responsables del ataque aprovecharon que se encontraba en un evento público para abrir fuego en su contra con un arma que, además, ya ha estado involucrada en otros episodios delictivos.

En conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la indagatoria, el funcionario mencionó que no se le encontraron identificaciones al agresor abatido, pero que se continuará con las indagatorias y ninguna línea de investigación será desestimada para poder esclarecer el caso.

“El sujeto fallecido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos oficiales correspondientes para obtener su identidad”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Asesinato de munícipe desata indignación Protestan con violencia en Palacio de Gobierno

El Dato: Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en 2024 como candidato independiente; además, se desempeñó como diputado federal en el trienio 2021-2024 bajo las siglas de Morena.

Uno de los heridos fue el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra bajo el resguardo de las autoridades.

Como parte de esto, reportó que ya se realizan entrevistas a testigos y se han solicitado los videos de tiendas y demás establecimientos y del C5 que permitan recabar mayor información.

Al brindar detalles de las operaciones realizadas posteriores a la agresión, el secretario señaló que el arma que fue asegurada al agresor también se encuentra vinculada con otros episodios delictivos referentes a enfrentamientos entre bandas delincuenciales que operan en esta región de Michoacán.

También aclaró que una de las personas detenidas se encuentra en calidad de testigo y por ello está bajo el resguardo de las autoridades, pues además resultó herida durante el ataque.

16 meses de gobierno tenía el edil al frente de Uruapan

“Primero, sobre el agresor: no tiene todavía… no tenemos la identificación. Esperemos tenerla más tarde. Ahí ya estamos avanzando en eso con la propia fiscalía del estado.

“Sobre la persona que está detenida, no está relacionada directamente con los hechos. Él está en calidad de testigo, está herido también y hay un regidor herido que está como testigo, pero no están vinculados, digamos, con el agresor”, dijo.

García Harfuch precisó que el alcalde contaba con resguardo federal, pues se le asignaron 14 elementos de la Guardia Nacional para su seguridad personal; sin embargo, los responsables del ataque aprovecharon que se encontraba en un evento público para abrir fuego en su contra.

“Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos”, dijo en conferencia.

Alcalde de Uruapan tenía seguridad federal y municipal, asegura Harfuch ı Foto: Cuartosuro

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que, en la última reunión sostenida con autoridades federales, el presidente municipal de Uruapan no solicitó el reforzamiento de seguridad con más elementos.

Asimismo, ratificó que el edil contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional para su resguardo personal, los cuales derivaron de las solicitudes que Manzo pidió en dos reuniones: la primera el 10 de diciembre, cuando se le entregaron seis escoltas y un vehículo de la Guardia Nacional; en la segunda, el dispositivo se reforzó con ocho uniformados y otro vehículo, como lo ordenó el coordinador estatal de la Guardia Nacional de Michoacán.

Especificó que también la seguridad inmediata estaba a cargo de elementos locales que eran de la confianza de Manzo Rodríguez, por lo que los elementos federales tenían bajo su responsabilidad únicamente la seguridad periférica.

El general subrayó que hubo coordinación y comunicación constante con los mandos territoriales, quienes incluso acompañaban al presidente municipal a operativos en campo.

Destacó que, por instrucción propia girada al comandante de la 21 Zona Militar, este se puso en contacto directo y permanente con Manzo Rodríguez, lo que llevó a que se reunieran hasta en cuatro ocasiones. La primera se dio en mayo; la segunda, en junio; la tercera, en julio, y la última se llevó a cabo hace unos días, el 21 de octubre, y en la que el edil no pidió mayor seguridad.

“En las dos primeras reuniones sí hubo solicitud de tropas adicionales, a las que ya de por sí estaban destacadas en esa área. En las dos últimas reuniones, incluyendo la del 21 de octubre, cabe mencionar que únicamente se revisaron los avances de la estrategia. El alcalde no le solicitó tropas adicionales en estas dos últimas reuniones; únicamente se dedicaron a revisar la estrategia y verificar los avances y, en su caso, fortalecer algunos sectores en Uruapan”, dijo.

Trevilla Trejo remarcó que siempre hubo coordinación entre los distintos niveles de gobierno y eso llevó a resultados como 46 detenciones en la región Purépecha, a la que pertenece Uruapan, y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos.

“Con esto les quiero decir que siempre existió esa comunicación y ese enlace. Por supuesto, el resultado de todas estas reuniones, de todas estas actividades, era comunicado al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Producto de esas reuniones, de esa coordinación permanente, llevaron a cabo una serie de operaciones”, dijo.